banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95610
ALTIN
198.318
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.6109
EURO
5.8796
Suçüstü yakalandı
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
28 yaşındaki genç hayatını kaybetti
28 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
36 yaşında hayatını kaybetti
36 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Metehan kara giriş kapısı geçişlere yeniden açıldı
METEHAN KAPISI GEÇİŞLERE AÇILDI
banner282

NASA ilk ticari insanlı uzay uçuşlarının astronot kadrosunu açıkladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, özel firmaların ürettiği uzay mekikleri ile yapılacak insanlı test ve ilk görev uçuşlarına katılacak astronotların adlarını açıkladı.

NASA ilk ticari insanlı uzay uçuşlarının astronot kadrosunu açıkladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, özel firmaların ürettiği uzay mekikleri ile yapılacak insanlı test ve ilk görev uçuşlarına katılacak astronotların adlarını açıkladı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 06:45
NASA ilk ticari insanlı uzay uçuşlarının astronot kadrosunu açıkladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, özel firmaların ürettiği uzay mekikleri ile yapılacak insanlı test ve ilk görev uçuşlarına katılacak astronotların adlarını açıkladı.
NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Boeing firmasının ürettiği "CST-100 Starliner" uzay mekiği ile yapılacak test uçuşunda astronotlar Eric Boe, Christopher Ferguson ve Nicole Aunapu Mann'ın, SpaceX'in ürettiği "Crew Dragon" uzay mekiği ile yapılacak test uçuşunda ise astronotlar Robert Behnken ve Douglas Hurley'in görev alacağı belirtildi.
Her iki şirket de test uçuşlarını başarıyla tamamladıkları takdirde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) astronot gruplarını taşıyacakları görev uçuşlarına başlayacak.
NASA'nın açıklamasında Starliner mekiğinin ilk görev uçuşunda astronotlar Josh Cassada ve Sunita Williams'ın, Crew Dragon'un ilk görev uçuşunda ise astronotlar Victor Glover ve Michael Hopkins'in yer alacağı ifade edildi.
Görev uçuşlarında Amerikalı astronotlar dışında NASA'nın ISS'te birlikte çalıştığı uluslararası ortaklarının personeli olan astronotlar da bulunacak.
Boeing'in Starliner mekiği insanlı test uçuşu için, Lockheed Martin ile Boeing ortaklığı United Launch Alliance'nin (ULA) ürettiği Atlas V roketiyle Florida'daki Cape Caneveral Uzay Üssü'nden uzaya fırlatılacak.
SpaceX’in Crew Dragon mekiği ise, yine SpaceX üretimi olan Falcon 9 roketiyle Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak.
Amerikalı astronotlar, NASA'nın kamu kaynaklarıyla yürüttüğü Discovery, Endeavour ve Atlantis uzay mekiği programlarına 2011 yılında ard arda son vermesinden bu yana uzaya insanlı uçuş gerçekleştirmiyordu. ISS'de görev yapan Amerikalı astronotlar Rus veya Japon mekikleriyle uzaya çıkarılıyordu.
SpaceX firması bir süredir Dragon kargo kapsülüyle ISS'ye ikmal seferlerinde görev alıyordu.
NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi olan ISS'de farklı ülkelerin astronotlarından oluşan 6 kişilik mürettebat devridaim halinde görev yapıyor.
 

banner288
Son Güncelleme: 04.08.2018 10:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınırları zorladı
Sınırları zorladı
Radyo teleskobu Güneş Sistemi dışında manyetik kütle keşfetti
Radyo teleskobu Güneş Sistemi dışında manyetik kütle keşfetti
Çin'de sağanak 6 can aldı
Çin'de sağanak 6 can aldı
BM, Kuzey Kore'ye insani yardımların önünü açacak
BM, Kuzey Kore'ye insani yardımların önünü açacak
Rusya'da helikopter düştü: 18 ölü
Rusya'da helikopter düştü: 18 ölü
Suudi Arabistan'a kar yağdı
Suudi Arabistan'a kar yağdı
Eski Kedicik hakkında flaş karar!
Eski Kedicik hakkında flaş karar!
Türkiye ve Bulgaristan "Transbalkan" ile birbirine bağlandı
Türkiye ve Bulgaristan "Transbalkan" ile birbirine bağlandı
ABD'den son dakika Türkiye açıklaması!
ABD'den son dakika Türkiye açıklaması!
Apple’ın Piyasa Değeri 170 Ülkeyi Geçti!
Apple’ın Piyasa Değeri 170 Ülkeyi Geçti!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim