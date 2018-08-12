banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94940
ALTIN
249.726
DOLAR
6.4202
STERLİN
7.8152
EURO
7.3162
Akü hırsızlığı
AKÜ HIRSIZLIĞI
4 kişi tutuklandı
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Girne'de intihar
GİRNE'DE İNTİHAR
banner282
Flaş Haber
Girne'de intihar
Kapat

Nasa, Güneş “Keşifini“ Uzaya Yolladı!

PARKER GÜNEŞ KEŞİF UYDUSU, FLORİDA'DAKİ CAPE CANAVERAL UZAY ÜSSÜ'NDEN UZAYA FIRTLATILDI - GÜNEŞ YÜZEYİNE 6,16 MİLYON KİLOMETRE YAKLAŞACAK KEŞİF ARACI, BUGÜNE DEK GÜNEŞ'E EN FAZLA YAKLAŞAN İNSAN YAPIMI OBJE OLACAK - UYDU, GÜNEŞ YÖRÜNGESİNDEKİ KEŞİF FAALİYETİNİ 7 YIL BOYUNCA SÜRDÜRECEK

Nasa, Güneş “Keşifini“ Uzaya Yolladı!

PARKER GÜNEŞ KEŞİF UYDUSU, FLORİDA'DAKİ CAPE CANAVERAL UZAY ÜSSÜ'NDEN UZAYA FIRTLATILDI - GÜNEŞ YÜZEYİNE 6,16 MİLYON KİLOMETRE YAKLAŞACAK KEŞİF ARACI, BUGÜNE DEK GÜNEŞ'E EN FAZLA YAKLAŞAN İNSAN YAPIMI OBJE OLACAK - UYDU, GÜNEŞ YÖRÜNGESİNDEKİ KEŞİF FAALİYETİNİ 7 YIL BOYUNCA SÜRDÜRECEK

12 Ağustos 2018 Pazar 10:06
Nasa, Güneş “Keşifini“ Uzaya Yolladı!

PARKER GÜNEŞ KEŞİF UYDUSU, FLORİDA'DAKİ CAPE CANAVERAL UZAY ÜSSÜ'NDEN UZAYA FIRTLATILDI - GÜNEŞ YÜZEYİNE 6,16 MİLYON KİLOMETRE YAKLAŞACAK KEŞİF ARACI, BUGÜNE DEK GÜNEŞ'E EN FAZLA YAKLAŞAN İNSAN YAPIMI OBJE OLACAK - UYDU, GÜNEŞ YÖRÜNGESİNDEKİ KEŞİF FAALİYETİNİ 7 YIL BOYUNCA SÜRDÜRECEK

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Paker Güneş Keşif Uydusu uzaya fırlatıldı.

NASA'dan yapılan açıklamada, uydunun yerel saatle gece 0:33'te (TSİ 10:33) Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden hareket ettiği bildirildi.

Boeing firmasının ürettiği Delta 4 roketiyle fırlatılan otomobil büyüklüğündeki uzay aracının dün sabah saatlerinde planlanan fırlatılışı, teknik aksaklık nedeniyle bugüne ertelenmişti.

Uzayda saatteki 690 bin kilometre hıza ulaşması beklenen uzay aracı, Güneş yüzeyine 6,16 milyon kilometre yaklaşarak solar atmosfer hakkında bilgi toplayacak.

Uzay aracı, keşif faaliyeti sırasında Güneş yörüngesinde bin 370 derecelik sıcaklığa maruz kalacak. Aracın üzerinde, Güneş'in radyoaktif etkisine dayanıklı, yaklaşık 12 santimetre kalınlığındaki karbon kompozit ısı kalkanı ısıyı yalıtarak aracı yaklaşık 30 derecede tutacak.

Parker Güneş Kaşifi'nin, korona adı verilen milyonlarca derece sıcaklıktaki plazmadan oluşan dış halesinde yürüteceği keşif faaliyetinde 7 yıl boyunca Güneş'in çevresini 24 kez dönmesi planlanıyor.

Keşif aracının, Güneş'i bugüne kadar insan yapımı herhangi bir objeden daha yakından inceleyeceği belirtiliyor.

Aracın görevleri arasında güneş rüzgarının hızlanmasının, yıldızdan devamlı dışarı madde akışının ve koronadaki çok yüksek sıcaklığın gizemini çözmeye çalışmak yer alıyor.

Kaşifin, Güneş'in aktif parçacıklarının hızlanmasının ardında yatan mekanizmanın anlaşılmasına yardım etmesi de bekleniyor. Güneş'in aktif parçacıkları, yıldızdan fırlayarak uzaklaştıklarında ışık hızının yarısından fazlasına erişiyor.

Bilim adamları, aracın ısıyı kesen kalkanının görevi mümkün kılacağını ifade ediyor.

 

banner288
Son Güncelleme: 12.08.2018 13:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'dan Türkiye'ye Destek...
İran'dan Türkiye'ye Destek...
Kırmızı Kategoride Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi!
Kırmızı Kategoride Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi!
Çin İran gaz sahasında çoğunluk hisseye sahip oldu!
Çin İran gaz sahasında çoğunluk hisseye sahip oldu!
Eski yardımcısından Trump'a ırkçılık suçlaması
Eski yardımcısından Trump'a ırkçılık suçlaması
Irak Başbakanı İbadi Ankara'ya geliyor...
Irak Başbakanı İbadi Ankara'ya geliyor...
ABD'de her yıl ortalama 3 kişi polis tarafından vurularak öldürülüyor
ABD'de her yıl ortalama 3 kişi polis tarafından vurularak öldürülüyor
Çin, İran gaz sahasında çoğunluk hisseye sahip oldu
Çin, İran gaz sahasında çoğunluk hisseye sahip oldu
İtalya'da askerliğin yeniden zorunlu hale getirilmesi gündemde...
İtalya'da askerliğin yeniden zorunlu hale getirilmesi gündemde...
Nörobilimciler kötümserliğin kaynağını buldu
Nörobilimciler kötümserliğin kaynağını buldu
Tekneden şüphelenince... İki tonluk baskın
Tekneden şüphelenince... İki tonluk baskın

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim