NASA fotoğrafını yayınladı… İşte Samanyolu’nun ablası!

Fotoğraftan NGC 6744 galaksisinin bizim de bulunduğumuz Samanyolu ile birçok ortak özelliği olduğu anlaşılıyor. Fakat uzmanlar, NGC 6744’ün Samanyolu’nun en az 2 katı büyüklüğünde olduğunu kaydediyor.

Galaksinin merkezi tıpkı Samanyolu gibi yaşlı sarı yıldızlardan oluşuyor. Merkezden galaksinin kenar kısımlarına doğru mavi ve pembe tozlu spiral bölgelerin arttığı görülüyor. Mavi bölgeler genç yıldız öbeklerinin, pembe bölgeler ise yıldız oluşum alanlarının varlığını gösteriyor. Bunlar galaksinin hala aktif bir şekilde gelişmeye devam ettiğini gösteriyor.

NASA’nın Avrupa Uzay Ajansı ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990’dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.