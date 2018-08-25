banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
232.943
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7218
EURO
6.9689
Ambar fareleri yakalandı
AMBAR FARELERİ YAKALANDI
20 yaşındaki genç intihar etti
20 YAŞINDAKİ GENÇ İNTİHAR ETTİ
İnönü Kavşağında Kaza: 6 Yaralı
İnönü kavşağında trafik kazası!
Kayıp kız bulundu
KAYIP KIZ BULUNDU
banner282

NASA duyurdu: Dünyaya hızla yaklaşıyor!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), çapı Keops piramidinin yüksekliğini aşan bir astroitin dünyaya yaklaşmakta olduğunu duyurdu

NASA duyurdu: Dünyaya hızla yaklaşıyor!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), çapı Keops piramidinin yüksekliğini aşan bir astroitin dünyaya yaklaşmakta olduğunu duyurdu

25 Ağustos 2018 Cumartesi 23:34
NASA duyurdu: Dünyaya hızla yaklaşıyor!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), çapı Keops piramidinin yüksekliğini aşan bir astroitin dünyaya yaklaşmakta olduğunu duyurdu

NASA, dünyaya 7.5 milyon kilometre mesafeden geçecek olan Asteroit 2016 NF23'ü 'potansiyel tehlikeli' diye niteledi.

NASA'nın elindeki verilere göre, asteroitin çapı 70 ila 160 metre arasında.

ÇARPIŞMA OLASILIĞI YOK

Uzmanlar, asteroitin saniyede 9 kilometreden yüksek hızla yol aldığını ve 29 Ağustos'ta gezegenimize mümkün olan en yakın mesafeye geleceğini belirtti.

Daha önce NASA, gelecek yüzyılda bilinen asteroitlerden herhangi birinin dünyayla çarpışma olasılığının neredeyse sıfır olduğu öngörüsünde bulunmuştu.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demi Rose Ibiza'yı yaktı
Demi Rose Ibiza'yı yaktı
Cairo Dwek, magazin gündeminin tepesinde!
Cairo Dwek, magazin gündeminin tepesinde!
Melekli tanıtım
Melekli tanıtım
Yeliz Koç, Almanya'yı sallıyor
Yeliz Koç, Almanya'yı sallıyor
Japonya 2020 yılında uçan araba üretecek
Japonya 2020 yılında uçan araba üretecek
Suudi Arabistan’daki değişim rüzgarı Türkiye’ye yaradı… 3 günde 28.5 milyon euro
Suudi Arabistan’daki değişim rüzgarı Türkiye’ye yaradı… 3 günde 28.5 milyon euro
Arakan'daki insanlık dramının üzerinden 1 yıl geçti
Arakan'daki insanlık dramının üzerinden 1 yıl geçti
Endonezya'daki depremlerde ölü sayısı 563'e yükseldi
Endonezya'daki depremlerde ölü sayısı 563'e yükseldi
Küçük kızı kulübeye götürüp cehennemi yaşattı! Sonrasında öyle bir şey oldu ki...
Küçük kızı kulübeye götürüp cehennemi yaşattı! Sonrasında öyle bir şey oldu ki...
Filistin Ulusal Konseyi’nden ABD'ye tepki: “ABD çözümün değil sorunun bir parçası”
Filistin Ulusal Konseyi’nden ABD'ye tepki: “ABD çözümün değil sorunun bir parçası”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim