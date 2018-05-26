Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103235
ALTIN
197.827
DOLAR
4.7171
STERLİN
6.2889
EURO
5.5018
Hırsız mı? Ortak mı?
HIRSIZ MI? ORTAK MI?
İki yıldır sahte kimlikle ülkede dolaştı
SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI
Girne'de sapık
GİRNE'DE SAPIK
Evi süpürürken paraları da süpürdü
EVİ SÜPÜRÜRKEN PARALARI DA SÜPÜRDÜ
banner282
Flaş Haber
Girne'de sapık
Kapat

NASA duyurdu: 46 yıl sonra bir ilk!

ABD'nin uzay şirketleriyle ticari ortaklıklarını geliştirmek amacıyla Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'a yeniden insanlı uzay aracı fırlatmaya hazırlandıklarını açıkladı.

NASA duyurdu: 46 yıl sonra bir ilk!

ABD'nin uzay şirketleriyle ticari ortaklıklarını geliştirmek amacıyla Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'a yeniden insanlı uzay aracı fırlatmaya hazırlandıklarını açıkladı.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 18:52
NASA duyurdu: 46 yıl sonra bir ilk!

NASA, ABD’nin “Ay yüzeyinde varlığını sürdürülebilir” kılmak amacıyla 2019 yılından itibaren bir dizi robotik uzay misyonu gerçekleştirecek. Bir sonraki aşamada Ay’a insanlı uzay aracı gönderilecek.

ABD, Ay’a en son 1972’de astronot göndermişti.

Geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump NASA’ya Ay’a insan gönderilmesi için talimat vermişti.

BBCTürkçe’deki habere göre; Perşembe günü NASA’nın yaptığı açıklamaya göre, astronotlar için Ay’ın yüzeyinde ABD’nin gelecek uzay keşifleri için gereken bilim ve teknoloji araçlarını kurmak temel amaç.

banner277
Washington’da bulunan NASA’nın Bilim Görevleri Müdürlüğü’nün yöneticisi Dennis Andrucyk, yol haritalarını şöyle özetledi:

“Gelecekte Ay’a Ticari Taşıma Hizmetleri’nin (CLPS) görevleri için uzay araçlarının inebileceği alanlarla ilgili de bilimsel veriler sağlanacak. Böylece NASA da Ay ortamını daha iyi tanıyacak.”

“AY’DA SADECE AYAK İZİ VE BAYRAK BIRAKMAK YETERLİ DEĞİL”

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, geçen yıl yaptığı açıklamada Ay’da sadece ayak izleri ve bayrak bırakmanın yeterli olmadığını söylemiş, “Astronotları yeniden Ay’a göndereceğiz” demişti.

SpaceX’in kurucusu ABD’li girişimci Elon Musk da bir süredir “Ay turizmini” başlatmak hayalini paylaşıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anneyi yılan soktu…
Anneyi yılan soktu…
Telefonundaki uygunsuz videolarını çaldı!
Telefonundaki uygunsuz videolarını çaldı!
Sevgilisine 52 bin dolarlık para buketi hediye etti
Sevgilisine 52 bin dolarlık para buketi hediye etti
İrlanda’da Sandık Çıkış Anketleri, Seçmenin Kürtajı Yasaklayan Yasal Düzenlemenin Kaldırılması Yönünde Oy Kullandığını Gösterdi
İrlanda’da Sandık Çıkış Anketleri, Seçmenin Kürtajı Yasaklayan Yasal Düzenlemenin Kaldırılması Yönünde Oy Kullandığını Gösterdi
Belçika'da 118 öğrenci salmonella bakterisiyle zehirlendi
Belçika'da 118 öğrenci salmonella bakterisiyle zehirlendi
Güney ve Kuzey Kore liderleri bir araya geldi
Güney ve Kuzey Kore liderleri bir araya geldi
Brezilya'da ıslah evinde isyan: 9 ölü
Brezilya'da ıslah evinde isyan: 9 ölü
Kolombiya OECD''ye Katıldı,
Kolombiya OECD''ye Katıldı,
Kerkük'teki Hava Saldırısında 5 Deaş Militanı Öldürüldü...
Kerkük'teki Hava Saldırısında 5 Deaş Militanı Öldürüldü...
Güney Kore Trump’ın Zirve Açıklamasından Memnun
Güney Kore Trump’ın Zirve Açıklamasından Memnun

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim