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Nasa 2009’da Uzaya Gönderilen Gezegen Avcısı Kepler’in Sona Yaklaştığını Duyurdu

YAKITI AZALAN UZAY TELESKOBU UYKU MODUNA ALINDI… KEPLER’İN SON VERİLERİ GELECEK AY DÜNYAYA GÖNDERİLECEK

Nasa 2009’da Uzaya Gönderilen Gezegen Avcısı Kepler’in Sona Yaklaştığını Duyurdu

YAKITI AZALAN UZAY TELESKOBU UYKU MODUNA ALINDI… KEPLER’İN SON VERİLERİ GELECEK AY DÜNYAYA GÖNDERİLECEK

08 Temmuz 2018 Pazar 09:43
Nasa 2009’da Uzaya Gönderilen Gezegen Avcısı Kepler’in Sona Yaklaştığını Duyurdu

YAKITI AZALAN UZAY TELESKOBU UYKU MODUNA ALINDI… KEPLER’İN SON VERİLERİ GELECEK AY DÜNYAYA GÖNDERİLECEK
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bilinen 3 bin 750 öte gezegenin yüzde 70'ini keşfeden Kepler uzay teleskobunun uydu moduna alındığını duyurdu. 
Space.com'un haberine göre, NASA yetkilileri, yakıtı çok azalan ve sona yaklaşan Kepler'i, gelecek ay başında elde ettiği son verileri Dünya'ya gönderebilmesi için uyku moduna aldıklarını açıkladı. 
Kepler'in bu işlemi gerçekleştirmek üzere 2 Ağustos'ta uyandırılacağı belirtildi. 
Teleskop, gök bilimcilerin Samanyolu Galaksisi'nde Dünya'ya benzer gezegenlere ne sıklıkta rastlandığını tespit edebilmeleri için 2009 yılı mart ayında uzaya gönderilmişti.
Kepler, "transit yöntemi" üzerinden yabancı dünyaları keşfediyordu. Bilim adamları, söz konusu mart ayında 600 milyon dolara mal olan Kepler misyonunun birkaç ay içinde faaliyetlerine son vermek zorunda kalacağını açıklamıştı. 
NASA, nisan ayında öte-gezegen keşif uydusu TESS'i uzaya fırlatmıştı. 
TESS, 2 yıl sürecek keşif faaliyeti boyunca Güneş Sistemi dışındaki yakın yıldız sistemlerinde yer alan öte-gezegenlere dair kanıtlar bulmaya çalışacak.

 

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Son Güncelleme: 08.07.2018 13:05
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