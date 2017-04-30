'Nargile Kalp Ritmini Bozuyor'

NARGİLE KULLANIMININ İNSAN SAĞLIĞINI NE ŞEKİLDE ETKİLEDİĞİNİ GÖSTEREN VE "INHALATİON TOXİCOLOGY" DERGİSİNDE YAYINLANAN ARAŞTIRMA, KAN BASINCI, NABIZ HIZI VE KANDAKİ OKSİJEN DOYGUNLUĞUNDA GÖRÜLEN OLUMSUZ DEĞİŞİMLERİN CİDDİ RİTİM BOZUKLUKLARININ HABERCİSİ OLABİLECEĞİNİ ORTAYA KOYDU

Nargile kullanımının insan sağlığını ne şekilde etkilediğini gösteren ve "Inhalation toxicology" dergisinde yayınlanan bir araştırmada, nargile içilmesinin ardından kan basıncı, nabız hızı ve kandaki oksijen doygunluğunda görülen olumsuz değişimlerin ciddi ritim bozukluklarının habercisi olabileceği belirtildi.

Araştırmanın sonucunda, nargile içimi öncesi hiçbir ritim bozukluğu olmayan 33 gönüllünün 16'sında çeşitli ritim anormalliklerinin ortaya çıktığı da görüldü.

Çalışmada sağlıklı bireylerde nargile içimi sonrası karbonmonoksit seviyesinin önemli seviyelere yükselmesi ilk kez noninvaziv (kansız) bir teknikle gösterildi.

Sağlıklı bireylerde nargileye bağlı toksik karbonmonoksit gazının önemli ritim bozukluklarına ve EKG değişikliklerine neden olduğunu da gösteren çalışmaya, tamamen sağlıklı olduğu bilinen ve yaşları 18-40 aralığında 28'i erkek, 5'i kadın 33 kişi gönüllü olarak katıldı.

"BİR SEANS NARGİLE İÇİMİNDEKİ NİKOTİN MİKTARI 50 SİGARADAKİNE EŞ DEĞER"

Araştırmaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Yunsur Çevik, tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaygın bir alışkanlık ve ciddi problemleri getiren bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade etti.

Çevik, tütün ürünlerinde 4 binden fazla kimyasal madde bulunduğunu hatırlatarak, sigara içilmesinin, nikotinin etkisiyle bağımlılığa yol açmasının yanında, tütün içeriğindeki bazı maddelere sürekli maruziyet yoluyla da çok sayıda hastalığa neden olduğunu anlattı.

Doç. Dr. Çevik, bunlardan en sık rastlanan ve en bilinenlerinin başta akciğer olmak üzere kanser, kalp-damar, beyin-sinir hastalıklarıyla KOAH olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Suyun filtreleme etkisinden dolayı daha az zararlı olduğu, bağımlılık yapmadığı ve masum bir alışkanlık olduğu düşünülen nargile de insan sağlığına en az sigara kadar zarar vermektedir. Nargilenin özellikle son 20-30 yıllık süreçte, gençler tarafından daha fazla kullanıldığını görmekteyiz. Dikkat çekici şekilde 15-24 yaş grubu en çok nargile kullanımı olan yaş aralığını oluşturmaktadır. Nargile içicileri nemli dumanın daha az rahatsız edici olması nedeniyle derin duman teneffüsü yaptıkları için sigara içicilerine göre daha fazla miktarda karbonmonoksite maruz kalırlar. Bir seans (30-45 dakika) nargile içimi sonucunda alınan nikotin miktarı yaklaşık 50 sigara içilmesiyle alınan nikotin miktarına eşittir. Her ne kadar ağızlıklar tek kullanımlık olsa da diğer düzenekler aynı kaldığı ve çoklu kullanım olması nedeniyle sağlık açısından tütünün zararlı etkilerine ek, başka tüberküloz, uçuk ve hepatit gibi başka sağlık risklerini de beraberinde getirir."

"DEĞİŞEN EKG ANALİZLERİ ÖLÜMCÜL RİTİM BOZUKLUKLARININ HABERCİSİ"

Bu kapsamda nargilenin insan sağlığı üzerindeki zararlarını tespit etmek için bir çalışma yaptıklarını ve araştırmanın "Inhalation toxicology" dergisinde yayınlandığını dile getiren Çevik, çalışmaya alınan tüm bireylerin nargile içmeye başlamadan önce, 12 kanallı EKG'lerinin, kan basıncı, nabız gibi fonksiyonlarının ölçüldüğünü, nargile içiminin 30. dakikasında bu tetkiklerin yeniden yapıldığını söyledi.

Çevik, nargile kullanımı öncesi karbonmonoksit değerleri ortalaması yüzde 1,30 iken, nargile içimi sonrasında bunun yüzde 23,67'ye yükseldiğinin görüldüğünü, yine kan basıncı ve nabız hızında artış, kandaki oksijen doygunluğunda ise anlamlı düzeyde düşme belirlendiğini ifade etti.

EKG analizlerinde genel olarak değerlerin, nargile içimi öncesine göre anlamlı derecede arttığını aktaran Çevik, şunları kaydetti:

"Bu değişiklikler gelişebilecek ciddi ritim bozukluklarının habercisi kabul edilmektedir. Nitekim nargile içimi öncesi hiçbir ritim bozukluğu olmayan 33 gönüllünün 16'sında çeşitli ritm anormallikleri de ortaya çıktı. Bu çalışmayla, ilk defa sağlıklı bireylerde nargile kullanımının, ölümcül ritim bozukluklarının habercisi olabilecek EKG değişikliklerine neden olduğu gösterilmiş oldu. Nargile kullanıcıları genel olarak nargilenin sağlığa etkileri hakkında çok az bilgiye sahiptir ve nargilenin sigaraya oranla daha az zararlı olduğu inancındadırlar. Oysaki bir nargile içimi süresince teneffüs edilen duman miktarı bir sigara içimiyle teneffüs edilenden 50-100 kat daha fazladır. Nargile içimiyle alınan karbonmonoksit gaz miktarı da sigaraya göre oldukça fazla olup, karbonmonoksit zehirlenmesinin bir etkisi olarak kalp etkilenimi ve bunun göstergesi olan EKG değişiklikleri ortaya çıkabilmektedir."

Tütün ve tütün ürünleriyle mücadelede, nargile içenlerin olası yan etkiler açısından bilinçlendirilmesinin, buna bağlı karbonmonoksit etkilenimi sonucu ölümlerin önüne geçilmesine katkı sağlayacağını dile getiren Çevik, devlet ve sivil toplum kuruluşlarının uzun yıllardır sigaraya karşı verdikleri mücadele kararlılıkla sürdürülürken, bunun nargile için de gösterilmesinin toplum sağlığı açısından son derece önemli olduğunu bildirdi.