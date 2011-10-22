Narenciye Üreticilerine Uyarı

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği, narenciyede Akdeniz Meyve Sineği’ne karşı ilaçlamalara hava sıcaklığı 14 santigrat derecenin altına inene kadar devam edilmesi gerektiği konusunda üreticileri uyardı.

Birlik Başkanı Turgut Akçın yazılı açıklamasında, ilaçlamanın yapılmaması halinde sinek vurgunu nedeniyle meyvenin ağaç altlarına döküleceğini, kalan meyvenin ise ticari değerini yitireceğini vurguladı ve bir yıllık emeğin boşa gitmemesi için ilaçlamanın kesintisiz yapılması gerektiğini kaydetti.

Açıklamada, geçmiş yıllarda Tarım Bakanlığı’nın bu konuda üreticileri uyarmasına ve ilaç dağıtımı yapmasına karşın son iki yıldır bu konuda herhangi bir katkı yapılmadığı da belirtildi.

Narenciyede, özellikle mandarin, greyfrut, yafa ve vasington türlerinde Akdeniz Meyve Sineği’ne karşı tuzak ilaçlamanın başlatılması ve kesintisiz sürdürülmesinin önemli olduğu belirtilen açıklamada, doların yükselmesine bağlı olarak ürün fiyatlarının da yükseleceği, bu nedenle üreticilerin ürünlerini ellerinden çıkarmada aceleci davranmamaları da istendi.

NARENCİYE ÜRETİCİLERİNE UYARI…

AKÇIN: “ÜRÜN FİYATLARI YÜKSELECEK, ACELECİ DAVRANMAYIN”

Lefkoşa, 22 Ekim 11 (T.AK.): Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği, narenciyede Akdeniz Meyve Sineği’ne karşı ilaçlamalara hava sıcaklığı 14 santigrat derecenin altına inene kadar devam edilmesi gerektiği konusunda üreticileri uyardı.

Birlik Başkanı Turgut Akçın yazılı açıklamasında, ilaçlamanın yapılmaması halinde sinek vurgunu nedeniyle meyvenin ağaç altlarına döküleceğini, kalan meyvenin ise ticari değerini yitireceğini vurguladı ve bir yıllık emeğin boşa gitmemesi için ilaçlamanın kesintisiz yapılması gerektiğini kaydetti.

Açıklamada, geçmiş yıllarda Tarım Bakanlığı’nın bu konuda üreticileri uyarmasına ve ilaç dağıtımı yapmasına karşın son iki yıldır bu konuda herhangi bir katkı yapılmadığı da belirtildi.

Narenciyede, özellikle mandarin, greyfrut, yafa ve vasington türlerinde Akdeniz Meyve Sineği’ne karşı tuzak ilaçlamanın başlatılması ve kesintisiz sürdürülmesinin önemli olduğu belirtilen açıklamada, doların yükselmesine bağlı olarak ürün fiyatlarının da yükseleceği, bu nedenle üreticilerin ürünlerini ellerinden çıkarmada aceleci davranmamaları da istendi.