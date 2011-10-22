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Narenciye Üreticilerine Uyarı

Akdeniz Meyve Sineği’ne karşı ilaçlamalar şart

Narenciye Üreticilerine Uyarı

Akdeniz Meyve Sineği’ne karşı ilaçlamalar şart

22 Ekim 2011 Cumartesi 10:06
Narenciye Üreticilerine Uyarı
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Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği, narenciyede Akdeniz Meyve Sineği’ne karşı ilaçlamalara hava sıcaklığı 14 santigrat derecenin altına inene kadar devam edilmesi gerektiği konusunda üreticileri uyardı.

Birlik Başkanı Turgut Akçın yazılı açıklamasında, ilaçlamanın yapılmaması halinde sinek vurgunu  nedeniyle meyvenin ağaç altlarına döküleceğini,  kalan meyvenin ise ticari değerini yitireceğini vurguladı ve bir yıllık emeğin boşa gitmemesi için ilaçlamanın kesintisiz yapılması gerektiğini kaydetti.

Açıklamada, geçmiş yıllarda Tarım Bakanlığı’nın bu konuda üreticileri uyarmasına ve ilaç dağıtımı yapmasına karşın son iki yıldır  bu konuda herhangi bir katkı yapılmadığı da belirtildi.

Narenciyede, özellikle mandarin, greyfrut, yafa ve vasington türlerinde Akdeniz Meyve Sineği’ne karşı tuzak ilaçlamanın başlatılması ve kesintisiz sürdürülmesinin önemli olduğu belirtilen açıklamada, doların yükselmesine bağlı olarak ürün fiyatlarının da yükseleceği, bu nedenle üreticilerin ürünlerini ellerinden çıkarmada aceleci  davranmamaları da istendi.

NARENCİYE ÜRETİCİLERİNE UYARI…

AKÇIN: “ÜRÜN FİYATLARI YÜKSELECEK, ACELECİ DAVRANMAYIN”

Lefkoşa, 22 Ekim 11 (T.AK.): Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği, narenciyede Akdeniz Meyve Sineği’ne karşı ilaçlamalara hava sıcaklığı 14 santigrat derecenin altına inene kadar devam edilmesi gerektiği konusunda üreticileri uyardı.

Birlik Başkanı Turgut Akçın yazılı açıklamasında, ilaçlamanın yapılmaması halinde sinek vurgunu  nedeniyle meyvenin ağaç altlarına döküleceğini,  kalan meyvenin ise ticari değerini yitireceğini vurguladı ve bir yıllık emeğin boşa gitmemesi için ilaçlamanın kesintisiz yapılması gerektiğini kaydetti.

Açıklamada, geçmiş yıllarda Tarım Bakanlığı’nın bu konuda üreticileri uyarmasına ve ilaç dağıtımı yapmasına karşın son iki yıldır  bu konuda herhangi bir katkı yapılmadığı da belirtildi.

Narenciyede, özellikle mandarin, greyfrut, yafa ve vasington türlerinde Akdeniz Meyve Sineği’ne karşı tuzak ilaçlamanın başlatılması ve kesintisiz sürdürülmesinin önemli olduğu belirtilen açıklamada, doların yükselmesine bağlı olarak ürün fiyatlarının da yükseleceği, bu nedenle üreticilerin ürünlerini ellerinden çıkarmada aceleci  davranmamaları da istendi.

Son Güncelleme: 22.10.2011 10:06
Anahtar Kelimeler:
AkdenizSinekNarenciyeüreticiIlaçlama
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