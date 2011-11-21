Narenciye Üreticilerinden Yarınki Eyleme Destek

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği’nin, Güzelyurt’ta kanalizasyon çalışmalarının meydana getirdiği sorunları protesto etmek amacıyla Güzelyurt Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’nin yarın

yapacağı eylemi “aktif şekilde” destekleme kararı aldığı belirtildi.

Birlik başkanı Ali Alioğlu yaptığı açıklamada, tüm üyelerini eyleme katılmaya çağırarak, “Güzelyurt’u yaşanılır bir kent haline getirmek için, tüm Güzelyurtluları yarınki eyleme davet

ediyoruz. Bölgeyi kışın çamura, yazın sahra çöllerine çevirenlerden, arabalarda çukurlar nedeniyle meydana gelen zarar ziyanı karşılamayanlardan hesap soralım” dedi.