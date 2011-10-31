Narenciye Üreticilerinden Hükümete Kınama

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği, Cypfruvex Yönetim Kurulu’ndaki temsiliyet haklarının bir kararla ortadan kaldırıldığını savunarak hükümeti kınadı.

Birlik Başkanı Ali Alioğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Üreticilerin malından üreticilerin dışlanması düşündürücü olsa gerek” dedi.

İktidar partisi milletvekillerinin zamanı geldiğinde önceki iktidar milletvekilleri ile aynı akıbete uğrayacağını ileri süren Alioğlu, “Bu konudaki mücadelemiz , daha da yoğunlaşarak devam edecek ve bu

kazanılmış olan hakkımızın yerine getirilmesi için de , demokratik hukuk devleti kuralları içerisinde , her türlü mücadele ve eylemi de yapmaya kararlıyız” ifadesini kullandı.

Ali Alioğlu, yapacakları şok eylemleri daha sonra basın organlarına duyuracaklarını da vurguladı.