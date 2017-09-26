Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Eylül 2017 Salı 07:13

Naim Süleymanoğlu Yoğun Bakımda

&nbsp;Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, karaciğer sirozu teşhisiyle dün yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Naim Süleymanoğlu Yoğun Bakımda
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

KARACİĞER SİROZU TEŞHİSİYLE HASTANEYE KALDIRILAN ESKİ MİLLİ HALTERCİNİN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, karaciğer sirozu teşhisiyle dün yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Naim Süleymanoğlu'na bir süre önce karaciğer sirozu teşhisi konuldu.

Genel durumunun kötüleşmesi üzerine Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Naim Süleymanoğlu, tedavisi yapılmak üzere yoğun bakım ünitesine alındı.

Burada uyutularak tedavi edilen eski milli haltercinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar da Naim Süleymanoğlu'nun sağlığına kavuşabilmesi için acil karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Porto Riko'da Belediye Başkanı'ndan ABD'ye Çağrı Porto Riko'da Belediye Başkanı'ndan ABD'ye...
Brigitte Macron'un Giyim Tarzına Karşı İmza Kampanyası Başlatıldı Brigitte Macron'un Giyim Tarzına Karşı İmza...
Libya'daki Şiddet Olaylarında 26 Kişi Öldü, 170 Kişi Yaralandı Libya'daki Şiddet Olaylarında 26 Kişi Öldü, 170...
Chicago'da Porto Riko Protestosu... Chicago'da Porto Riko Protestosu...
Evinden tarihi geçmiş 6 ton donmuş tavuk çıktı! Evinden tarihi geçmiş 6 ton donmuş tavuk çıktı!
Guardian: "Tarihi Geçmiş Tavuk Etleri Piyasaya Sürülüyor" Guardian: "Tarihi Geçmiş Tavuk Etleri Piyasaya...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Porto Riko'da Belediye Başkanı'ndan...

Haberi Oku