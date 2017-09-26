Naim Süleymanoğlu Yoğun Bakımda

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar da Naim Süleymanoğlu'nun sağlığına kavuşabilmesi için acil karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Genel durumunun kötüleşmesi üzerine Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Naim Süleymanoğlu, tedavisi yapılmak üzere yoğun bakım ünitesine alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Naim Süleymanoğlu'na bir süre önce karaciğer sirozu teşhisi konuldu.