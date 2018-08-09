banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98578
ALTIN
210.898
DOLAR
5.3939
STERLİN
6.9555
EURO
6.2532
Bulut Akacan bize şantaj yapıyor
BULUT AKACAN BİZE ŞANTAJ YAPIYOR
“Altınbaş imzası bir değerdir”
''ALTINBAŞ İMZASI BİR DEĞERDİR''
Yem hırsızlarına ek tutukluluk
YEM HIRSIZLARINA EK TUTUKLULUK
Bugün elektrik kesintisi var
BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner282

Nagazaki’de Atom Bombası Kurbanları Anılıyor!

Japonya'nın Nagazaki kenti, İkinci Dünya Savaşının son günlerinde ABD'nin attığı atom bombasının kurbanlarını anıyor.

Nagazaki’de Atom Bombası Kurbanları Anılıyor!

Japonya'nın Nagazaki kenti, İkinci Dünya Savaşının son günlerinde ABD'nin attığı atom bombasının kurbanlarını anıyor.

09 Ağustos 2018 Perşembe 09:29
Nagazaki’de Atom Bombası Kurbanları Anılıyor!


Japonya'nın Nagazaki kenti, İkinci Dünya Savaşının son günlerinde ABD'nin attığı atom bombasının kurbanlarını anıyor.
Nagazaki'ye 9 Ağustos 1945'te atılan atom bombası Japonya'yı savaşta teslim olmaya zorlamıştı
Amerika Birleşik Devletleri'nin, İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Japonya'nın Nagazaki kentine attığı atom bombasında hayatını kaybedenler törenle anıldı.
ABD'ye ait bir bombardıman uçağından 9 Ağustos 1945'te atılan Fat Man kod isimli atom bombası ülkenin güneybatısındaki liman kentinde yerel saat ile 11:02'de patlamış ve patlama sonrası yayılan radyasyonla birlikte yaklaşık 74 bin insan hayatını kaybetmişti.
Bombanın atılışının yıldönümünde törene katılan ve aralarında patlamadan sağ kurtulanların da olduğu 5 bin 800 kişi saat 11:02'de bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
GUTERRES TÜM DEVLETLERE NÜKLEER SİLAHSIZLANMA ÇAĞRISI YAPTI
Törene Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile birlikte katılan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Maalesef 73 yıl sonra nükleer savaş hâlâ bizimle" dedi.
Her yıl düzenlenen bu etkinliğe görevde bulunduğu süre içinde katılan ilk BM Genel Sekreteri olan Guterres, "Nükleer silahlara sahip olan devletler cephaneliklerini modernize etmek için büyük harcamalar yapıyor. 2017 yılında silah ve ordular için 1,7 trilyon dolardan fazla harcama yapıldı - Soğuk Savaş'ın bitişinden bu yana en yüksek harcama" ifadelerini kullandı.
Guterres, BM Genel Kurulunda 2017 yılında kabul edilen Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nın imzacı pek çok devletin beklentilerini karşılayamadığını belirterek silahsızlanma süreçlerinin neredeyse durma aşamasına geldiğine dikkat çekti. BM Genel Sekreteri, Nagazaki'nin dünyada nükleer yıkımın yaşandığı son yer olması için tüm devletlere silahsızlanma çağrısında bulundu.
NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ALMIŞTI
2017 tarihli Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda imzalanmasının itici gücü olan Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması İçin Kampanya (ICAN) isimli sivil toplum koalisyonu aynı yıl Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.
Ancak şu ana kadar sadece 60 devletin imzaladığı antlaşmaya Japonya taraf değil. Tokyo'nun antlaşmayı imzalamamasının gerekçeleri arasında ABD'nin nükleer şemsiyesi altında korunması ve antlaşmayı imzalayarak bu şemsiyenin dışında kalmak istememesi gösteriliyor.
Törende bir konuşma yapan Nagazaki Belediye Başkanı Tomihisa Taue, hükümetine bir çağrıda bulunarak nükleer silahsızlanma konusunda daha fazla çaba göstermesini ve antlaşmayı imzalayarak "ahlaki yükümlülüğünü" yerine getirmesi gerektiğini söyledi.
Taue, özellikle Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda Japonya'ya rol düştüğünü ve bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini kaydetti. Belediye Başkanı, üzerlerine atom bombası atılmış kentlerde yaşayan vatandaşların Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arınmış olarak görmek istediklerini belirtti.
Japonya Başbakanı Abe de nükleer silah sahibi olan ve olmayan devletler arasındaki farkın kapatılması ve nihai olarak bu silahlardan arındırılmış bir dünyanın tesis edilmesi çağrılarını yineledi.
Hiroşima'ya yapılan ve yaklaşık 140 bin kişinin yaşamını yitirdiği nükleer saldırının üç gün ardından 9 Ağustos 1945'te Nagazaki'ye atılan atom bombası Japonya'yı İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olmaya zorlamıştı.
 

banner288
Son Güncelleme: 09.08.2018 12:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya'da Genç Nüfus Azalıyor...
Almanya'da Genç Nüfus Azalıyor...
Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Nedeniyle Tahliye!
Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Nedeniyle Tahliye!
Kremlin'den ABD'ye “Gayrimeşru Yaptırım Uygulama“ Suçlaması!
Kremlin'den ABD'ye “Gayrimeşru Yaptırım Uygulama“ Suçlaması!
Tayland'da Eski Budist Rahibe 114 Yıl Hapis Cezası!
Tayland'da Eski Budist Rahibe 114 Yıl Hapis Cezası!
Oscar ödüllerine yeni bir kategori eklendi
Oscar ödüllerine yeni bir kategori eklendi
İsrail Gazze'de 140 Noktayı Vurdu!
İsrail Gazze'de 140 Noktayı Vurdu!
Jolıe’nin Çocuklarının Bakımı İçin Para Vermediği İddialarını Reddetti
Jolıe’nin Çocuklarının Bakımı İçin Para Vermediği İddialarını Reddetti
Güney Kore'de Aşırı Sıcaklar 42 Can Aldı!
Güney Kore'de Aşırı Sıcaklar 42 Can Aldı!
Arjantin'de Senato, Kadınlara Hamileliklerinin İlk 14 Haftasında Kürtaj Hakkını Öngören Yasa Tasarını Reddetti
Arjantin'de Senato, Kadınlara Hamileliklerinin İlk 14 Haftasında Kürtaj Hakkını Öngören Yasa Tasarını Reddetti
“Düzenli Egzersiz Akıl Sağlığına Faydalı”
“Düzenli Egzersiz Akıl Sağlığına Faydalı”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim