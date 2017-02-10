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10 Şubat 2017 Cuma 12:17

Nabız Gibi Atabilen Üç Boyutlu Yapay Kalp Dokusu Üretildi

Nabız Gibi Atabilen Üç Boyutlu Yapay Kalp Dokusu Üretildi
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Bilim adamları nabız gibi eş zamanlı olarak titreşebilen üç boyutlu yapay kalp dokusu üretti.

Science Daily internet sitesinde yer alan habere göre, İngiltere'nin Yok Üniversitesinden bilim adamları üç farklı tipteki kalp hücresini birleştirerek, tek bir nabız gibi aynı anda atabilen yapay kalp dokusu geliştirmeyi başardı.

York Üniversitesinde kimya profesörü Muhammed Yusuf ve lisans öğrencilerinden oluşan ekibi, "ViaGlue" adını verdikleri özgün yapıştırıcı malzeme sayesinde, kasılabilen kalp kası hücreleri, bağlayıcı doku hücreleri ve damar hücrelerini tek bir dokuda sorunsuz şekilde birleştirdi. Dokuya elektrik şok uygulandığında hücrelerin nabız atımı gibi aynı anda kasılıp gevşediği görüldü.

Bugüne dek üretilen iki veya üç boyutlu yapay kalp dokuları ancak bir hücre iskeleti yardımıyla oluşturulabiliyor ve elektrik şokuna maruz kaldığında doku tepkisi farklı hücrelerde değişen aralıklarla ortaya çıkıyordu. Profesör Yusuf ve ekibinin ürettiği dokunun ise kendi kendine yeten bir bileşim olmasının yanı sıra gerçek bir kalp gibi atabildiği belirtildi.

Yeni dokunun ilaç testlerinin yanı sıra kalp hastalıkları araştırmaları ve kalp nakli çalışmalarında büyük fayda sağlayacağı vurgulandı.

Şu an yalnızca 1 milimetre ölçeğinde üretilen kalp dokusuyla ilerde büyük yapay kalpler yapılabileceği kaydedildi.

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