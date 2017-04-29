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29 Nisan 2017 Cumartesi 07:22

Myanmar'da Otobüs Uçuruma Yuvarlandı: 17 Kişi Öldü, 22 Kişi Yaralandı

Myanmar'ın güneydoğusunda bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 17 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Myanmar'da Otobüs Uçuruma Yuvarlandı: 17 Kişi Öldü, 22 Kişi Yaralandı
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Yangon, 29 Nisan 17 (.): Myanmar'ın güneydoğusunda bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 17 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Polis memuru Ko Ko Naing, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tayland sınırındaki Myawwady kentinde meydana gelen kazada şoförün başka bir araca çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu otobüsün uçuruma yuvarlandığını belirtti.

Ko Ko Naing, "Otobüs şoförü de dahil olmak üzere 17 kişi yaşamını yitirdi, 22 yolcu yaralandı.Yolcuların çoğunluğu Myanmarlı göçmen işçilerdi." dedi.

Ülkedeki karayollarının altyapısının yetersiz olması nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geliyor.

(AA/HA)

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