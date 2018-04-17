Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109096
ALTIN
177.227
DOLAR
4.1042
STERLİN
5.8838
EURO
5.0795
Meclis Genel Kurulu Toplandı
MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI
Gözler Yargıda
GÖZLER YARGIDA
Yeni Yüzyıl Öğrencilerinden LTB Paylaşım Mutfağı’na Katkı
“160 BİREYE HER GÜN 1...
Akıncı: “Yaptığımız Toplantıda Yeni Bir Durum Ortaya Çıkmadı..”
“HİÇBİR ŞEY ESKİSİ  GİBİ OLAMAZ”
banner256
Flaş Haber
Gözler Yargıda
Kapat

Myanmar Ordusu BM'nin ''Utanç Listesine'' Girdi

Birleşmiş Milletler (BM) ''Arakanlı kadın ve kız çocuklarına tecavüz ve cinsel şiddet uygulayan'' Myanmar ordusunu ''utanç listesine'' ekledi.

Myanmar Ordusu BM'nin ''Utanç Listesine'' Girdi

Birleşmiş Milletler (BM) ''Arakanlı kadın ve kız çocuklarına tecavüz ve cinsel şiddet uygulayan'' Myanmar ordusunu ''utanç listesine'' ekledi.

17 Nisan 2018 Salı 07:07
Myanmar Ordusu BM'nin ''Utanç Listesine'' Girdi
banner238

Birleşmiş Milletler (BM) ''Arakanlı kadın ve kız çocuklarına tecavüz ve cinsel şiddet uygulayan'' Myanmar ordusunu ''utanç listesine'' ekledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçen yıl çatışma bölgelerinde yaşanan cinsel şiddet olaylarına ilişkin raporunu BM Güvenlik Konseyi'ne sundu.

Raporda, 19 ülkede çatışma bölgelerinde çoğunluğu devlet dışı aktörlerce işlenen suçlar ve tecavüz, seks kölesi, fuhşa zorlama, zorla kürtaj gibi cinsel şiddet olaylarına dikkat çekildi.

Tecavüz ve cinsel şiddetin çatışmalarda ''silah olarak kullanıldığına'' dikkat çekilen raporda, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarına da dikkat çekildi.

Myanmar silahlı güçlerinin ''Arakanlı kadın ve kız çocuklarına yönelik tecavüz ve şiddet olayları'' da ''kara liste'' ya da ''utanç listesi'' olarak bilinen BM'nin çatışma bölgelerindeki cinsel şiddet olaylarını belgeleyen raporuna girdi.
Myanmar ordusunun ''Arakanlıların Myanmardan ayrılıp geri dönmesini engellemek için cinsel şiddeti bir araç olarak kullandığı ve Arakan toplumunu korkutarak topluca cezalandırdığı'' belirtilen raporda, ''Myanmar'dan kaçan Arakanlı kadın ve kız çocuklarının tecavüz ve toplu tecavüz gibi cinsel şiddet olaylarına maruz kaldığı'' kaydedildi.
BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.
Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.
BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Son Güncelleme: 17.04.2018 10:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya'da Sığınmacılar Açlık Grevinde
Japonya'da Sığınmacılar Açlık Grevinde
Esed Rejimi, Humus'taki Kuşatma Alanlarına Saldırıyor
Esed Rejimi, Humus'taki Kuşatma Alanlarına Saldırıyor
Geri Dönüşümde Plastik Yiyen Enzim Umudu
Geri Dönüşümde Plastik Yiyen Enzim Umudu
Etiyopyalılar Çiğ Et Yeme Alışkanlığından Vazgeçemiyor
Etiyopyalılar Çiğ Et Yeme Alışkanlığından Vazgeçemiyor
G7 Liderleri Doğu Guta'daki Kimyasal Saldırıyı Kınadı
G7 Liderleri Doğu Guta'daki Kimyasal Saldırıyı Kınadı
İngiltere'de Suriye Operasyonu Protestosu
İngiltere'de Suriye Operasyonu Protestosu
BM'den Rusya'nın Duma Açıklamasına Yalanlama
BM'den Rusya'nın Duma Açıklamasına Yalanlama
Ünlü aktör hayatını kaybetti
Ünlü aktör hayatını kaybetti
Kendisi ile ilişkiye girmeyi reddeden eşini tekmelerle öldürdü
Kendisi ile ilişkiye girmeyi reddeden eşini tekmelerle öldürdü
700 bin dolara açık artırmaya çıkıyor
700 bin dolara açık artırmaya çıkıyor

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim