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30 Temmuz 2017 Pazar 06:50

Myanmar'da Domuz Gribi Salgını

Myanmar'da Domuz Gribi Salgını
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ÜLKEDE SALI GÜNÜNDEN BU YANA H1N1 VİRÜSÜ NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Myanmar'da, domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü sebebiyle son 5 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Myanmar Sağlık ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, Yangon kentinde bir hastanede H1N1 virüsü taşıyan 2 kişinin daha öldüğü belirtildi.

Domuz gribi nedeniyle salı gününden bu yana toplam 7 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, H1N1 virüsü taşıyan 41 kişinin Yangon'daki hastanelerde tedavi altında olduğu aktarıldı.

Meksika'da 2009'da Mart ayında kitlesel salgına dönüşerek ortaya çıkan hastalık, domuzlarda görülen bir tür grip virüsünün genetik değişim geçirmesi nedeniyle "domuz gribi" adını almıştı.

Salgın, Amerika kıtasının ardından Mart 2009'dan itibaren tüm dünyaya yayılmıştı. Dünya Sağlık Örgütü, 2009'daki küresel domuz gribi salgınında 18 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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