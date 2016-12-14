Myanmar, Çalışma Kamplarını Kapatmayacak

HÜKÜMET, AÇILDIĞINDAN BERİ 5 BİNDEN FAZLA MAHKUMUN ÖLDÜĞÜ HAPİSHANELERE BAĞLI ÇALIŞMA KAMPLARINI KAPATMA TALEBİNİ REDDETTİ

Myanmar hükümeti, hapishanelere bağlı çalışma kamplarının kapatılması talebini kabul etmedi.

Myanmar İçişleri Bakan Yardımcısı Tümgeneral Aung Soe yaptığı açıklamada, meclisin alt kanadı milletvekillerinden Myint Lwin tarafından çalışma kamplarının kapatılmasına yönelik talebin reddedildiğini belirtti.

Soe, ülkede bulunan 46 hapishanenin toplam kapasitesinin 44 bin 441 olduğunu, buna karşın ülkede tutuklu ve hükümlü sayısının 74 bin 893 olduğunu ifade etti.

Kamplarda çalıştırılan mahkumlara kötü muamele edildiği iddialarını reddeden Soe, bu kişilerin 15 bininin söz konusu kamplarda, 58 bininin ise hapishanelerle eşit şartlarda ve yasalara uygun bir şekilde tutulduğunu kaydetti.

Öte yandan, hükümet verilerine göre açıldığından beri 5 binden fazla hükümlünün öldüğü çalışma kamplarının kapatılması talebini hükümete sunan milletvekili Myint Lwing, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hükümet, üretim merkezleri olarak adlandırdığı ve mahkumların yasalara aykırı bir şekilde cezalandırıldığı kampları kapatmalı." dedi.

Lwing, kamplarda çalıştırılan mahkumların insanlık dışı muameleye maruz kaldıklarını ileri sürdü.

Tayland merkezli Siyasi Mahkumlara Destek Derneği raporlarına göre, Myanmar'ın Mon eyaletinde bulunan birçok kampta, mahkumlara sağlık hizmeti verecek doktor bulunmuyor.

Hükümet verilerine göre, ilk olarak 1978'de açılan kamplarda 1978-2004 yıllarında 4 binden fazla hükümlü hayatını kaybetti. Çok sayıda mahkumun yaşamını yitirmesinin ardından var olan 83 kampın 36'sı kapatıldı. Geri kalan 47 kampta, Mayıs 2004- Ağustos 2014 yıllarında, bin 100 tutuklu daha hayatını kaybetti.

Cunta yönetiminin 2015'te bir kamp daha açmasıyla sayısı 48'e ulaşan çalışma kamplarında mahkumlar tarım, hayvancılık ve maden işlerinde çalıştırılıyor.