Muzu 'Aşırı Seksi' Yediği İçin Tutuklandı

Ünlü şarkıcının tutuklanması kararında "kadının seks objesi olmadığını" açıklayan Mısır mahkemesi, 18 yaşının altındaki çocuklarında kolayca erişebileceği bir klibin bu şekilde porno içerikli olmaması gerektiğine kararını alarak şarkıcının tutuklanması kararını verdi.Kararda, Mısırlı şarkıcının kullandığı figürlerin 'ahlaksızlığa' sürüklediği beliirtildi.Genç şarkıcı ise klibin üzerine gelen tepkilerin ardından Facebook hesabında, "Klibi izleyenler ve onu uygunsuz bir şekilde anlayan herkesten özür diliyorum" ifadesini kullandı.Shyma, klibin ardından bu şekilde sert tepkilerin geleceğini tahmin etmediğini söyledi.