Müzakereler kaldığı yerden...

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bugün yeniden bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bugün yeniden bir araya geliyor. Görüşme her zamanki gibi Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisinin BM kontrolündeki ara bölgedeki resmi ikametgahında yer alacak ve saat 10:00’da başlayacak.

Liderlerin Ekim ayı sonu New York’ta BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile yapacağı üçlü görüşme öncesi biri bugün olmak üzere toplam iki planlı görüşmesi bulunuyor. Eroğlu ile Hristofyas, 14 Ekim’de yer alan son görüşmede, Yönetim ve Güç Paylaşımı ile ilgili konuları ele almıştı.