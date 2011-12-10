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Muz kadınları mutlu ediyor

Güne kahvaltıda muz yiyerek başlayan kadınlarda sindirimin kolaylaştığı ve vücudun stresten korunduğu ortaya..

Muz kadınları mutlu ediyor

Güne kahvaltıda muz yiyerek başlayan kadınlarda sindirimin kolaylaştığı ve vücudun stresten korunduğu ortaya..

10 Aralık 2011 Cumartesi 22:14
Muz kadınları mutlu ediyor
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Güne kahvaltıda muz yiyerek başlayan kadınlarda sindirimin kolaylaştığı ve vücudun stresten korunduğu ortaya çıktı.

Muz, potasyum deposu olarak biliniyor.

Muz, vitamin ve mineral değerlerinin yanı sıra kardiyovasküler rahatsızlıklar, artirit ve sinir sistemi sorunlarında da tedavi edici özelliğiyle biliniyor. Muzun içerisinde bulunan besin maddeleri “mutluluk hormonu” olarak bilinen serotoninin üretimini artırıyor ve kişiye sakinlik hissi veriyor.

Milliyet'in haberine göre; Arjantin’de yürütülen bir araştırmada gönüllü kadınlar güne kahvaltıda bir adet muz yiyerek başladı. 3 aylık süre içinde tüm katılımcılar istisnasız kilo verdi. Muz kahvaltısının sindirimi kolaylaştırdığı ve kadınların vücudunu stresten koruduğu da belirtildi. H

Muz folik asit, magnezyum, A ve C vitaminleri ve potasyum açısından oldukça zengin bir meyve... Muzu sade yemeyi sevmiyorsanız da bal ve yoğurtla birlikte de tüketebilirsiniz.

Son Güncelleme: 10.12.2011 22:14
Anahtar Kelimeler:
KadınSağlıkMuzMeyveÇSindirimFolikAsitMagnezyumVitamin A
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