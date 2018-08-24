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'MÜTTEFİKLERİMİZDEN BİRİNİN S-400 ALMASINA KARŞIYIZ'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya’nın 2019’da Türkiye’ye S-400 hava savunma füze sistemlerinin teslimatını başlatmayı planlamasından endişe duyduklarını belirtti.

'MÜTTEFİKLERİMİZDEN BİRİNİN S-400 ALMASINA KARŞIYIZ'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya’nın 2019’da Türkiye’ye S-400 hava savunma füze sistemlerinin teslimatını başlatmayı planlamasından endişe duyduklarını belirtti.

24 Ağustos 2018 Cuma 20:54
'MÜTTEFİKLERİMİZDEN BİRİNİN S-400 ALMASINA KARŞIYIZ'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya’nın 2019’da Türkiye’ye S-400 hava savunma füze sistemlerinin teslimatını başlatmayı planlamasından endişe duyduklarını belirtti.

Nauert, bugünkü basın toplantısında bir gazetecinin Rusya'nın 2019'da Türkiye'ye S-400 teslimatına başlayacağı yönündeki soruya yanıt olarak, "Ben şahsen böyle bir haber görmedim ama eğer doğruysa bu bizim için endişe verici. Biliyorsunuz, Türkiye gibi bir NATOmüttefikinin S-400 sistemini kullanması bizim politikamıza ters" dedi.

'MÜTTEFİKLERİMİZDEN BİRİNİN S-400 ALMASINA KARŞIYIZ'

Sputnik'in haberine göre Nauert, S-400'ün NATO'nun diğer sistemlerine uymadığını hatırlatarak, "Partnerlerimiz veya müttefiklerimizden birinin S-400 almasına karşıyız" diye ekledi.

"S-400 alımının Türkiye'ye yönelik yaptırımları kışkırtır mı?" sorusuna da yanıt veren Nauert, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "diğer ülke ve şirketlere yönelik yaptırımları nelerin kışkırtabileceğini net bir şekilde anlattığını" söyledi.

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