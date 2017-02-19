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19 Şubat 2017 Pazar 17:20

Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu

Irak'ın Musul kentinin doğu yakasında, terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen çifte intihar saldırısında 2 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu
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TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'IN MUSUL'UN DOĞU YAKASINDA DÜZENLEDİĞİ ÇİFTE İNTİHAR SALDIRISINDA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 17 KİŞİ YARALANDI

Musul, 19 Şubat 17 : Irak'ın Musul kentinin doğu yakasında, terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen çifte intihar saldırısında 2 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak ordusunda görevli Tümgeneral Muhammed Abdullah el-Hamdani, AA muhabirine, Musul'un doğusundaki Nebi Yunus Mahallesi'nde yer alan ordu karargahına, bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendiğini ifade ederek, "Karargahı hedef alan saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 6'sı yaralandı." dedi.

Öte yandan Musul Ortak Operasyonlar Komutanlığında görevli Albay Ahmed el-Cuburi de bir DEAŞ militanının kentin doğu yakasındaki Ez-Zuhur Mahallesinde bulunan bir lokanta yakınlarında üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini belirtti.

Cuburi, söz konusu intihar saldırısında Haşdi Şabi'ye mensup aşiret güçleri komutanlarından Faris Sincari'nin yaşamını yitirdiğini, 5'i Haşdi Şabi mensubu 11 kişinin yaralandığını aktardı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Musul'un hükümet güçlerinin kontrolündeki doğu yakasında bulunan uyuyan hücrelerini aktif hale geçirdiği, örgütün bölgede sık sık intihar saldırıları düzenlediği ifade ediliyor.

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim 2016'dan yaklaşık 100 gün sonra Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 24 Ocak'ta kentin doğu yakasının tamamen geri alındığının duyurmuştu. Musul'un batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması için ise sabahın erken saatlerinde üç cepheden operasyon başlatılmıştı.

(AA/EMR/HÖ)

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