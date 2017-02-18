Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu...

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın, Musul'un Türkmenlerin yoğunlukta olduğu Telafer ilçesini kuşatan İran destekli Haşdi Şabi güçlerine saldırması sonucu 44 DEAŞ militanı ile 15 Haşdi Şabi gücünün öldüğü bildirildi.

MUSUL'DA TÜRKMEN NÜFUSUN YOĞUNLUKTA BULUNDUĞU TELAFER'İN GÜNEYBATISINDA, TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ İLE İRAN DESTEKLİ HAŞDİ ŞABİ ARASINDA ÇIKAN ÇATIŞMADA, 44 DEAŞ MİLİTANIYLA 15 HAŞDİ ŞABİ GÜCÜ ÖLDÜ

Musul, 18 Şubat 17 : Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın, Musul'un Türkmenlerin yoğunlukta olduğu Telafer ilçesini kuşatan İran destekli Haşdi Şabi güçlerine saldırması sonucu 44 DEAŞ militanı ile 15 Haşdi Şabi gücünün öldüğü bildirildi.

Haşdi Şabi yetkililerinden Mehdi Hüseyin ed-Deraci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ unsurlarının Telafer'in güneybatısındaki bazı köylere zırhlı araçlar, ağır silahlar ve havan toplarıyla saldırı düzenlediğini belirtti. Çıkan çatışmalarda DEAŞ militanlarından 44'ünün öldürüldüğünü, 5 askeri aracın da imha edildiğini aktaran Deraci, "Bizden ise 15 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı." dedi.

Mezhepçi uygulamalarıyla bilinen Haşdi Şabi, 18 Kasım 2016'da Musul'un batısındaki Telafer ilçesini güney ve batıdan kuşatma altına almıştı.

Irak'ın en büyük ilçesi konumundaki Telafer, 15 Haziran 2014'ten bu yana DEAŞ'ın elinde bulunuyor. DEAŞ öncesi ilçede 350 binin üzerinde Türkmen'in yaşadığı tahmin ediliyor.

(AA/RU/SEL)