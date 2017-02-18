Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Şubat 2017 Cumartesi 14:45

Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu...

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın, Musul'un Türkmenlerin yoğunlukta olduğu Telafer ilçesini kuşatan İran destekli Haşdi Şabi güçlerine saldırması sonucu 44 DEAŞ militanı ile 15 Haşdi Şabi gücünün öldüğü bildirildi.

Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

MUSUL'DA TÜRKMEN NÜFUSUN YOĞUNLUKTA BULUNDUĞU TELAFER'İN GÜNEYBATISINDA, TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ İLE İRAN DESTEKLİ HAŞDİ ŞABİ ARASINDA ÇIKAN ÇATIŞMADA, 44 DEAŞ MİLİTANIYLA 15 HAŞDİ ŞABİ GÜCÜ ÖLDÜ

Musul, 18 Şubat 17 : Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın, Musul'un Türkmenlerin yoğunlukta olduğu Telafer ilçesini kuşatan İran destekli Haşdi Şabi güçlerine saldırması sonucu 44 DEAŞ militanı ile 15 Haşdi Şabi gücünün öldüğü bildirildi.

Haşdi Şabi yetkililerinden Mehdi Hüseyin ed-Deraci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ unsurlarının Telafer'in güneybatısındaki bazı köylere zırhlı araçlar, ağır silahlar ve havan toplarıyla saldırı düzenlediğini belirtti. Çıkan çatışmalarda DEAŞ militanlarından 44'ünün öldürüldüğünü, 5 askeri aracın da imha edildiğini aktaran Deraci, "Bizden ise 15 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı." dedi.

Mezhepçi uygulamalarıyla bilinen Haşdi Şabi, 18 Kasım 2016'da Musul'un batısındaki Telafer ilçesini güney ve batıdan kuşatma altına almıştı.

Irak'ın en büyük ilçesi konumundaki Telafer, 15 Haziran 2014'ten bu yana DEAŞ'ın elinde bulunuyor. DEAŞ öncesi ilçede 350 binin üzerinde Türkmen'in yaşadığı tahmin ediliyor.

(AA/RU/SEL)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filipinler'de Katoliklerden Duterte Karşıtı Yürüyüş... Filipinler'de Katoliklerden Duterte Karşıtı Yürüyüş...
Hitler'in "kırmızı Telefonu" Açık Artırmayla Satılacak Hitler'in "kırmızı Telefonu" Açık Artırmayla...
Abd'de Fırtına 2 Can Aldı Abd'de Fırtına 2 Can Aldı
Güney Afrika'da Metan Gazı Zehirlenmesi: 6 Ölü Güney Afrika'da Metan Gazı Zehirlenmesi: 6 Ölü
Fransa’dan Brexit Uyarısı... Fransa’dan Brexit Uyarısı...
Gürcistan'da Televizyon Kanalı Protesto İçin Ekranını Kararttı Gürcistan'da Televizyon Kanalı Protesto İçin Ekranını...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Filipinler'de Katoliklerden Duterte Karşıtı...
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürüttüğü politikaları...

Haberi Oku