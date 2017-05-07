Musul’da Deaş'ın 4 Bomba Yüklü Araçla Düzenlediği Saldırıda 9 Polis Hayatını Kaybetti

Bağdat, 7 Mayıs 17 (.): Irak'ın Musul kentinin batı yakasında terör örgütü DEAŞ'ın 4 bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 9 polis hayatını kaybetti.

Irak polis teşkilatı İttihadiye'de görevli subay Safa el-Behadli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın, kentin batı yakasındaki Vadi Ukab sanayi bölgesinde polis güçlerinin olduğu noktalara 4 bombalı araçla saldırı düzenlediğini belirtti.

Behadli, saldırıda 2'si üsteğmen 9 polisin hayatını kaybettiği, 3 polisin yaralandığı ve ağır makineli tüfek yüklü iki aracın kullanılamaz hale geldiği bilgisini verdi.

Bu arada Irak devlet televizyonunun haberine göre, Musul'u Kurtarma Operasyonları Komutanı Abdulemir Raşid Yarallah, kentin kuzeybatısındaki Muşeyrafetu'l Ula Mahallesi'nin DEAŞ'tan kurtarıldığını bildirdi.

DİYALA'DA GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

Öte yandan Irak ordusunda yüzbaşı Habib eş-Şemri, ülkenin doğusunda yer alan Diyala'nın bazı bölgelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik geniş çaplı askeri operasyon başlatıldığını duyurdu.

Diyala'nın doğusundaki Vadi Selab, Havd en-Nida ve Telal Kazlak bölgelerinde asker ve polis güçlerinin hava destekli ortak operasyon başlattığını kaydeden Şemri, örgütün bu bölgelerde asker ve sivilleri hedef alan saldırılarını artırmasının ardından böyle bir karar alındığını ifade etti.

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul, Haziran 2014'te DEAŞ kontrolüne girmişti. Irak güçleri, Kasım 2016'da kentin doğusunu geri alırken, 19 Şubat'ta da Musul'un batısını kurtarma operasyonunu başlatmıştı.

(AA/HA)