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22 Şubat 2017 Çarşamba 15:23

Musul Ve Havice'yi Terk Edenlerin Sayısı 220 Bine Ulaştı

Musul Ve Havice'yi Terk Edenlerin Sayısı 220 Bine Ulaştı
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Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el-Caf, terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar nedeniyle Musul ili ve Kerkük'e bağlı Havice ilçesini terk eden sivillerin sayısının 220 bine yükseldiğini açıkladı.

Bakan Caf, Irak'ı ziyaret eden Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau ile başkent Bağdat'ta düzenlenen ortak basın toplantısında bakanlık çalışmaları ve iç göçmenlerin durumu hakkında bilgi verdi.

Iraklı Bakan, "Musul ve Havice'den gelen sığınmacı sayısı 220 bine ulaştı. 63 bin kişi ise terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelere geri döndü." dedi.

Musul'un batısına yönelik pazar günü başlatılan operasyonu hatırlatan Caf, muhtemel yeni bir göç dalgasına hazırlık olarak 12 karşılama birimi oluşturduklarını ve bu süreçte güvenlik kurumları ile işbirliği içinde hareket ettiklerini söyledi.

Irak'ın uluslararası terörün bedelini ödediğini dile getiren Caf, uluslararası toplumu insani yardım konusunda sorumluluk almaya çağırdı.

Kanadalı Bakan Bibeau ise ülkesinin genel olarak bölgeye, özellikle de Irak'a insani yardıma devam edeceğini kaydetti.

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