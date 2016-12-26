Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Aralık 2016 Pazartesi 06:17

Musul'un Batısında Halk Pazarı Vuruldu: 20 Ölü

Musul'un batısındaki bir halk pazarına düzenlenen hava saldırısında 20 sivilin öldüğü, 55 sivilin yaralandığı bildirildi.

Musul'un Batısında Halk Pazarı Vuruldu: 20 Ölü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

MUSUL'UN BATISINDAKİ HALK PAZARINA DÜZENLENEN HAVA SALDIRISINDA 20 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ, 55 SİVİL YARALANDI

Musul'un batısındaki bir halk pazarına düzenlenen hava saldırısında 20 sivilin öldüğü, 55 sivilin yaralandığı bildirildi.

Ninova milletvekili Zahid el-Hatuni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aidiyeti henüz belirlenemeyen bir savaş uçağının Musul'un 140 kilometre batısında yer alan Baac beldesindeki halk pazarına düzenlediği hava saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu 20 sivilin öldüğünü, 55 sivilin yaralandığını belirtti.

Yaralıların durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artmasından edişe ettiğini dile getiren Hatuni, söz konusu durum ve hukuki işlemin başlatılması için Musul'u Kurtama Operasyonu birimi ile temas halinde olduklarını kaydetti.

Baac beldesi 2014 yazından bu yana terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
MusulHalk Pazarı
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6,3 Büyüklüğünde Deprem 6,3 Büyüklüğünde Deprem
Yüzüğün sahibi aranıyor Yüzüğün sahibi aranıyor
Dünyaca Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti Dünyaca Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti
Dünyaca Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti Dünyaca Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti
Hindistan'da Yangın: 3 Ölü Hindistan'da Yangın: 3 Ölü
Kuzey Kore Liderinden Bürokratlara Tembellik Suçlaması Kuzey Kore Liderinden Bürokratlara Tembellik Suçlaması
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

6,3 Büyüklüğünde Deprem

Haberi Oku