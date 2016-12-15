Musul'u DEAŞ'tan Kurtarma Operasyonu

MUSUL'DA BİR EVE DÜZENLENEN ROKETLİ SALDIRIDA 12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

IRAK SAVUNMA BAKANLIĞI, ORDUYA AİT SAVAŞ UÇAKLARININ TEL ABTA NAHİYESİNE YÖNELİK SALDIRISINDA 50 DEAŞ MİLİTANININ ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDU

Irak'ın Musul kentinde düzenlenen saldırıda aynı aileden 12 kişinin hayatını kaybettiği, ordu birliklerinin terör örgütü DEAŞ'ı hedef aldığı hava saldırısında ise 50 militanın öldüğü bildirildi.

Musul Milletvekili Zahid el-Hatuni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul'un batısında yer alan El-Asker Mahallesi'ndeki evlerine roket atılması sonucu ailesinden 12 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Söz konusu saldırının, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ya da DEAŞ tarafından mı düzenlendiğine ilişkin henüz bilgileri olmadığını aktaran Hatuni, Asker Mahallesi'nin hala DEAŞ'ın kontrolünde olması nedeniyle bölgeye ulaşılamadığını ifade etti.

Sivillerin silahlı çatışma ve askeri operasyonlardan uzak tutulmasını isteyen Hatuni, kentin doğu yakasındaki sivillerin durumunun ciddi şekilde kötüleştiğini belirtti.

50 DEAŞ MİLİTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, orduya ait savaş uçaklarının Musul'un batısındaki Tel Abta nahiyesini vurduğu, saldırıda 20'si lider kadrosundan 50 DEAŞ militanının öldürüldüğü bilgisi verildi.

Öte yandan, Terörle Mücadele Birimi subaylarından Silvan el-Kazımi, DEAŞ'ın kentin doğu yakasındaki Et-Temim ve En-Nur mahallelerine karşı saldırı başlattığını, mescit, ticaret merkezi, yüksek binalar gibi bazı önemli noktaları ele geçirdiğini aktardı.

DEAŞ güçlerinin Temim'de kendilerine zırhlı araçla saldırdığını belirten Terörle Mücadele Birimi Komutanı Korgeneral Abdulvahhab es-Saidi, birliklerin aracı etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Birliklerin ayrıca Temim'e sızan DEAŞ mensuplarını kuşattığını dile getiren Saidi, örgüt militanlarının etkisiz hale getirilmesine çalışıldığını kaydetti.

Musul'daki Sivil Toplum Örgütleri Ağı Başkanı Ahmed ez-Zeydan da DEAŞ'ın kentin doğusundaki Nur, El-Kaddisiyye Ula ve Temim mahallelerine girmesinin ardından yüzlerce sivilin Gökçeli'ye doğru kaçtığını belirtti.

Haziran 2014'ten bu yana DEAŞ'ın kontrolünde olan Musul'a yönelik 17 Ekim'de kurtarma operasyonu başlatılmıştı.