Musul'daki İntihar Saldırısı

Saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin tamamının sivillerden oluştuğunu aktaran Cuburi, yaralıların 9'unun Irak ordusunda görevli asker ve aşiret güçlerinden olduğunu kaydetti.

Ninova Polis Gücü'nde görevli Albay Tahsin el Cuburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki ay önce DEAŞ'tan kurtarılan Gökçeli Mahallesi'ndeki güvenlik merkezi ve halk pazarına yakın bölgeye bomba yüklü 3 araçla düzenlenen intihar eyleminde ölü sayısının 11'e, yaralı sayısının 44'e çıktığını ifade etti.