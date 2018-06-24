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Musul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 17 ölü

Musul kentinde bir çöl bölgesinde yapılan operasyonda 17 DEAŞ militanı ölü, 33'ü sağ olarak ele geçirildi.

Musul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 17 ölü

Musul kentinde bir çöl bölgesinde yapılan operasyonda 17 DEAŞ militanı ölü, 33'ü sağ olarak ele geçirildi.

24 Haziran 2018 Pazar 06:45
Musul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 17 ölü

Musul kentinde bir çöl bölgesinde yapılan operasyonda 17 DEAŞ militanı ölü, 33'ü sağ olarak ele geçirildi.

Irak güçlerinin, Musul kentinde bir çöl bölgesinde yaptığı operasyonda 17 DEAŞ militanının ölü, 33'ünün ise sağ olarak ele geçirildiği bildirildi.

Orduda görevli yüzbaşı Ahmed eş-Şuveyli, yaptığı açıklamada, Musul'ın El-Hadr ilçesindeki çöl bölgesinde, Suriye'den ülke topraklarına sızan DEAŞ militanlarına yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi.

Askerler ile militanlar arasında çıkan çatışmalarda 2 askerin yaralandığı bilgisini veren Şuveyli, operasyonda 17 militanın ölü olarak ele geçirildiği, 33'ünün de sağ olarak yakalandığı bilgisini verdi.

Operasyonda öldürülen ve yakalanan tüm militanların, geçen yıl başlatılan Musul'un kurtarılması operasyonu sırasında Suriye topraklarına kaçan Irak uyruklu terör örgütü militanları olduğu kaydedildi.

Irak güçleri, yaklaşık 3 yıl terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde tuttuğu Musul'u Temmuz 2017'de geri almıştı.

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Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki 3 yıl süren askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu. Ancak bölgede DEAŞ'a bağlı bazı uyuyan hücrelerin varlığı biliniyor.

Irak'ta DEAŞ'ın sözde El-Cezire Valisi öldürüldü
Irak'ın El-Enbar ilinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde El-Cezire Valisi Abdullah eş-Şemri'nin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, koalisyon güçleri tarafından Ramadi kentinin batısındaki Ratbe sınırlarında düzenlenen hava saldırısında DEAŞ'ın sözde El-Cezire Valisi Abdullah eş-Şemri'nin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Şemri'nin, örgütün, "El-Cezire" olarak bilinen Enbar'ın çöl bölgesindeki operasyonlarını yöneten üst düzey sorumlularından olduğu kaydedildi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki 3 yıl süren askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu ancak bölgede DEAŞ'a bağlı bazı uyuyan hücrelerin varlığı biliniyor.

 

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Son Güncelleme: 24.06.2018 10:12
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