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10 Ocak 2017 Salı 12:08

MUSUL'DA 135 BİNDEN FAZLA KİŞİ YERİNDEN OLDU

Birleşmiş Milletler, Musul operasyonunun başladığı 17 Ekim'den bu yana 135 bin 500 sivilin yerlerinden edildiğini duyurdu.

MUSUL'DA 135 BİNDEN FAZLA KİŞİ YERİNDEN OLDU
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MUSUL'DA 135 BİNDEN FAZLA KİŞİ YERİNDEN OLDU

Birleşmiş Milletler, Musul operasyonunun başladığı 17 Ekim'den bu yana 135 bin 500 sivilin yerlerinden edildiğini duyurdu.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, "Musul'da 29 Aralık'tan itibaren askeri operasyonun yoğunluğu arttı. Sadece 1 günde, 2 Ocak'ta 4 bin kişi yerinden edildi. 17 Ekim'de başlayan operasyon sonrasında bu, günlük bazda en yüksek rakam." dedi.

Son günlerde yerinden edilenlerin çoğunun Musul'un güney ve doğusundaki kampların bulunduğu bölgelerden hareket ettiğini ifade eden Laerke, "Musul operasyonunda 135 bin 500 kişi yerinden edildi." dedi.

Irak'ın Musul şehrinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması için 17 Ekim 2016'da askeri operasyon başlatılmıştı.

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