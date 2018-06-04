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Mustafa Müslüm: Kürtler Erdoğan'ı desteklemeli

Terör örgütü PYD'nin eski elebaşlarından Salih Müslüm'ün abisi Mustafa Müslüm, Müslümanların haricinde Kürtlerin haklarını verecek kimsenin olmadığını söyledi

Mustafa Müslüm: Kürtler Erdoğan'ı desteklemeli

Terör örgütü PYD'nin eski elebaşlarından Salih Müslüm'ün abisi Mustafa Müslüm, Müslümanların haricinde Kürtlerin haklarını verecek kimsenin olmadığını söyledi

04 Haziran 2018 Pazartesi 23:26
Mustafa Müslüm: Kürtler Erdoğan'ı desteklemeli

Mustafa Müslüm: Kürtler Erdoğan'ı desteklemeli

Terör örgütü PYD'nin eski elebaşlarından Salih Müslüm'ün abisi Mustafa Müslüm, Müslümanların haricinde Kürtlerin haklarını verecek kimsenin olmadığını söyledi

Mustafa Müslüm, terör örgütü PYD'nin eski yöneticilerinden terörist Salih Müslüm'ün ağabeyi, akademisyen, kanaat önderi...

O bu coğrafyada hem sürgünü yaşadı hem de özgürlüğü ve birçok acıya tanık oldu. 

Müslüm, karşıt görüşleri nedeniyle Hafız Esed tarafından Suriye'den sürgün edildi.

Yerinden yurdundan oldu, tehdit edildi

Topraklarına geri döndüğünde ise bu kez kardeşi Salih Müslüm'ün yöneticileri arasında olduğu PYD'nin tehditine maruz kaldı.

Mustafa Müslüm Türkiye'ye sığındı, şimdi Gaziantep'te yaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da kanaat önderleriyle buluştuğu iftar sofrasındaydı, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

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"Bizi kullanmalarına fırsat vermeyin"

Ez Zehra Üniversitesi'nin rektörü Prof. Mustafa Müslüm, Kürt vatandaşlara seslendi:

"Bu akan kanın devam etmesi boşunadır, yeter artık. Kan dökmek, ne İslamiyet'e ne de insanlığa sığar, caiz değildir. Başkalarının bizi koçbaşı olarak kullanmalarına fırsat vermemeli ve Müslüman kardeşlerimizi öldürmemeliyiz. Bu yanlışı yapanları hiçbir zaman hoş karşılamadık ve karşılamayacağız."

"Müslümanlar haricinde Kürtlerin hakkını verecek yok"

Müslüm, Kürtlere "Erdoğan'ı destekleyin." çağrısı yaptı, nedenini de şöyle açıkladı:

"Erdoğan, Müslüman ve mümin bir insandır. Müslüman ve mümin bir insan da verdiği sözü yerine getirir. Bu yüzden şu aşamada bence bütün Kürtler, Erdoğan'ı desteklemelidir. Müslümanların haricinde hakiki anlamda Kürtlerin haklarını verecek kimse yoktur. bu yüzden de iktidarı elinde bulunduran Müslümanların arkasında durmalıyız, onlara destek olmalıyız.”

"20 yıl önce Kürtçe konuşamazdınız"

Müslüm, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürtlere verdiği vaatleri yerine getireceğine olan inancından bahsetti, birlik mesajı verdi.

"Silahla bir yere varılmaz ve Müslümanlarla bir olun. 20 yıl önce 'Kürt'üm demek', yasaktı. 20 yıl önce çarşıda pazarda Kürtçe konuşamazdınız. Fakat çok şükür Kürtlerin artık televizyonları, gazeteleri var. Eğer Müslümanlarla bir olurlarsa süreç içerisinde diğer haklarını da elde edeceklerdir." 

Türkiye'de Ez Zehra Üniversitesini kuran ve rektörü olan Müslüm, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörden temizlediği Cerablus, El Bab gibi şehirlerde eğitim programlarında öğretim görevlisi olarak çalışıyor.

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