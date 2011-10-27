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Mustafa Kuzu YDÜ Öğrencisi Değil

YDÜ ÖĞRENCİSİ OLARAK AÇIKLAMA YAPAN KİŞİ, YDÜ’DE OKUMUYOR! DAHASI DA VAR! BU ZATTI MUHTEREM ÖĞRENCİ BİLE DEĞİL

Mustafa Kuzu YDÜ Öğrencisi Değil

YDÜ ÖĞRENCİSİ OLARAK AÇIKLAMA YAPAN KİŞİ, YDÜ’DE OKUMUYOR! DAHASI DA VAR! BU ZATTI MUHTEREM ÖĞRENCİ BİLE DEĞİL

27 Ekim 2011 Perşembe 00:09
Mustafa Kuzu YDÜ Öğrencisi Değil
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YDÜ ÖĞRENCİSİ OLARAK AÇIKLAMA YAPAN KİŞİ, YDÜ’DE OKUMUYOR! DAHASI DA VAR! BU ZATTI MUHTEREM ÖĞRENCİ BİLE DEĞİL KKTC’DE

Köşe yazarlarımız Alihan Pehlivan köşesinde yazdı.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü, Yakın Doğu Üniversitesi'nde karşıt görüşleri öğrencilerin kavga etmesi sonucunda,16 öğrencinin sınır dışı edilmesinin ardından süren tartışmalar büyüyerek devam ediyor. Ancak birileri sürekli bilgi kirliği yaratarak olayı başka başka yönlere çekmeye çalışıyor. Yandaş medyada olayı Hükümete mal etmek için öğrencileri kullanıyor. Bakın dün elçilik önünde eylem vardı. Murat Kanatlı bir basın bildirisi okudu, sendikal platformda oradaydı. Sonra Mustafa Kuzu isimli öğrenci YDÜ ÖĞRENCİSİ olarak açıklama yaptı ve 581 öğrencinin okuldan ayrılmaya kararlı olduğunu söyledi.Yanihükümeti ve okul yönetimini tehdit etti. Başta Murat Kanatlı ve bizim sendika ağaları da bu konuşmayı alkış tuttu…

Yazının devamı için http://www.kibrismanset.com/md.asp?id=59&/kibris-manset/alihan-pehlivan/mustafa-kuzu-ydu-ogrencisi-degil_.html

Son Güncelleme: 27.10.2011 00:09
Anahtar Kelimeler:
KıbrısKktcManşetYDÜöğrenciAlihan PehlivanMustafa Kuzu
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