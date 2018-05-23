Muson yağmurları 7 bin Arakanlı mülteciyi etkiledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı kamplarda 7 binden fazla kişinin muson yağmurlarına bağlı fırtına ve toprak kaymasından olumsuz etkilendiğini bildirdi.
Dujarric, yaptığı açıklamada, muson yağmurlarının Arakanlı Müslümanların kaldığı Cox’s Bazaar'da 2,5 metreye kadar su birikintisine neden olduğuna ve sel baskınlarının yaşandığına dikkati çekti.
Muson yağmurlarının Arakanlı mültecilere hayati tehlike oluşturduğu uyarısında bulunan Dujarric, ''7 binden fazla Arakanlı mülteci muson yağmurlarına bağlı fırtına ve toprak kaymasından etkilendi, 25 bin mülteci de ciddi risk altında.'' ifadesini kullandı.
ETNİK TEMİZLİK
Öte yandan kuzeydeki Kaçin eyaletinde de ordu güçleri ile ayrılıkçı isyancılar arasındaki çatışmalar nedeniyle yerli Hristiyan Kaçin etnik topluluğuna mensup binlerce kişi yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştı.