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Müslüman ve Hristiyan mezarlarına saldırı

Tel Aviv'in Arap İsrailliler'in yaşadığı Jaffa bölgesinde Müslüman ve Hristiyan mezarlarına ırkçı sloganlar...

Müslüman ve Hristiyan mezarlarına saldırı

Tel Aviv'in Arap İsrailliler'in yaşadığı Jaffa bölgesinde Müslüman ve Hristiyan mezarlarına ırkçı sloganlar...

10 Ekim 2011 Pazartesi 09:59
Müslüman ve Hristiyan mezarlarına saldırı
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Tel Aviv'in Arap İsrailliler'in yaşadığı Jaffa bölgesinde Müslüman ve Hristiyan mezarlarına ırkçı sloganlar yazıldı...

Tel Aviv'in Arap İsrailliler'in yaşadığı Jaffa bölgesinde Müslüman ve Hristiyan mezarlarına ırkçı sloganlar yazıldı. "Araplar'a Ölüm" ve "bedel" yazılı sloganların, aşırı sağ Yahudiler'in işi olduğundan şüpheleniliyor.

İsrail'in Kanal 10 televizyonu, ülkede bir gün süreyle hayatı durduran, Yahudiler'in en kutsal dini günü Yom Kippur'un (Kefaret Günü) sona ermesinin ardından verdiği haberlerinde, Jaffa'daki iki mezarlıktaki mezarların üzerine ırkçı sloganlar yazıldığını duyurdu. Jaffa'daki iki mezarlıkta 26 mezarın üzerine bu şekilde yazılar yazıldığı, Müslüman mezarlığında 22, yanıbaşındaki Hristiyan mezarlığında da 4 mezarın bu şekilde saygısızlığa uğradığı belirtiliyor.

Irkçı sloganların Cuma günü, tam da Yom Kippur'un başlaması öncesi saatlerde yazıldığı bildirildi. Jaffa'daki Müslüman toplumun imamı Süleyman Stahl, olayı sert bir şekilde kınayarak, mezarlıkların tahrif edilmesinin ilk kez yaşanmadığını belirtti ve "Bu böyle devam edemez" dedi. Hristiyan toplumun lideri Peder Constantine Nassar da toplum liderlerinin kısa süre içinde konuyu müzakere ederek, nasıl bir tavır alacaklarını kararlaştıracaklarını kaydetti.

Ynet sitesine konuşan Tel Aviv-Jaffa Belediye Meclisi üyesi Sami Ebu Şehade ise bunun Netanyahu-Lieberman hükümetince teşvik edilen politikanın beklenen bir sonucu olduğunu dile getirdi. Aşırı sağ Yahudi yerleşimcilerin bedel eylemlerinin cezasız kaldığına değinen Ebu Şahade, bunun da yerleşimcilere ve radikal unsurlara eylemlerini devam ettirmeleri için bir yeşil ışık anlamına geldiğini belirtti. Üzerleri yazılı mezarların fotoğraflarının Facebook'a yüklendiği ve Araplar'ın tepki göstermeye çağrıldığı da kaydedildi.

Mezarlara yönelik son eylemin, geçen Pazartesi İsrail'in Arap köylerinden Tuba Zangeriyye köyü camiinin yakılmasının ardından geldiği dikkati çekti. Benzer ifadeler cami duvarına da yazılmıştı. Caminin kundaklanmasına büyük tepki gösteren ve Tuba Zangeriyye'yi de ziyaret eden İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, mezarlara yönelik saldırıyı da kınadı. Peres, bu tür alçakça eylemlerin kendilerini utandırdığını ve İsrail toplumunun değerleri ile de bağdaşmadığını belirterek, emniyet güçlerini sorumluların yakalanması için azami çaba göstermeye çağırdı.

Son Güncelleme: 10.10.2011 09:59
Anahtar Kelimeler:
MÜSLÜMANİsrailMezarHristiyanTelavivJaffa
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