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Müslüman Öğretmenden Seks Skandalı

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmenler skandalına bir yenisi daha eklendi.

Müslüman Öğretmenden Seks Skandalı

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmenler skandalına bir yenisi daha eklendi.

24 Kasım 2014 Pazartesi 20:16
Müslüman Öğretmenden Seks Skandalı
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Müslüman öğretmenden seks skandalı
ABD’de, öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmenler skandalına bir yenisi daha eklendi. ABD basınında öğretmenin Müslüman olmasına da vurgu yapıldı.
New Jersey eyaletinde, 21 yaşındaki öğretmen, 16 yaşındaki erkek öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklanarak hapse kondu.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, okulun yedek öğretmen kadrosunda bulunan fen bilgisi öğretmeni Linda Hardan, adı açıklanmayan 16 yaşındaki öğrenciyi, New Jersey eyaletine bağlı Wayne kentine götürerek, arabada öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi.


Linda Hardan, 250 bin dolar kefalet karşılığında tutuklanarak bölge hapishanesine kondu. Manchester Bölge Lisesi’nde görev yapan öğretmenin, kendisinin de aynı okuldan mezun olduğu öğrenildi. Öğretmen hakkında cinsel taciz ve reşit olmayan bir kişinin güvenliğini tehlikeye sokmak suçlamalarıyla dava açıldı.  

Son Güncelleme: 24.11.2014 21:22
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