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Müslüman katili Trump'tan ramazan mesajı!

Müslümanların kanından beslenen Amerika Birleşik Devletleri’nde Başkan Donald Trump, Gazze’de katliamlar sürerken masum görünmek adına ramazan mesajı yayınladı.

Müslüman katili Trump'tan ramazan mesajı!

Müslümanların kanından beslenen Amerika Birleşik Devletleri’nde Başkan Donald Trump, Gazze’de katliamlar sürerken masum görünmek adına ramazan mesajı yayınladı.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 00:32
Müslüman katili Trump'tan ramazan mesajı!

Müslüman katili Trump'tan ramazan mesajı

Müslümanların kanından beslenen Amerika Birleşik Devletleri’nde Başkan Donald Trump, Gazze’de katliamlar sürerken masum görünmek adına ramazan mesajı yayınladı.

ABD Başkanı Trump, ramazan ayı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Trump, "Bu akşamdan itibaren ABD'de ve dünyanın her yerinde ramazan ayını idrak edecek tüm Müslümanlara selamlarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

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Mesajında, Müslümanların namaz ve oruç ile kendilerini manevi olarak beslediklerini belirten Trump, ihtiyaç sahiplerine yardım ederek toplumsal bağları da güçlendirdiklerini kaydetti.

Ramazan ayının, Müslümanların Amerikan hayatının dini dokusuna kattığı zenginliği bir kez daha hatırlattığını vurgulayan Trump, "Birçok insan ramazan ayını kutlamak için bir araya gelirken, Melania ve ben bu ayın kutlu olmasını diliyoruz. Ramazan ayınız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

20 Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturan Trump, ABD içinde İslamofobinin artmasına zemin hazırlaması, uluslararası arenada da Kudüs kararı gibi adımları dolayısıyla eleştiri topluyor. 

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