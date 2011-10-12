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Müslüman kadını terörist diye uçaktan indirdiler.

Havalimanı polisine teslim edilen kadının ifadesi alındı.

Müslüman kadını terörist diye uçaktan indirdiler.

Havalimanı polisine teslim edilen kadının ifadesi alındı.

12 Ekim 2011 Çarşamba 14:09
Müslüman kadını terörist diye uçaktan indirdiler.
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Amerika'da müslüman Amerikan vatandaşı İrum Abbasi adlı bir kadın, San Diego Uluslararası Havalimanı'nda bindiği Southwest Havayolları'na ait iç hat seferi yapan yolcu uçağından terörist damgası

yiyerek indirildi. Uçak tam kalkmak üzereyken yolculardan biri, müslüman kadın yolcu İrum Abbasi'nin telefonla aradığı birine 'bu iş bitmiştir' dediğini iddia etti. Bunun üzerine yolcu, Abbbasi'yi

mürettebata şikayet etti. Pilot, Abbasi'nin üzerini arattı, neye uğradığını şaşıran başörtülü kadın üzerinde herhangi yasak bir cisim bulunamamasına rağmen uçaktan indirildi. Havalimanı polisine teslim

edilen kadının ifadesi alındı. 

Abbasi, "it's a go" yani 'bu iş bitmiştir' anlamında bir söz söylemediğini sadece telefonda aradığı yakınına telefonu kapatmak zorunda olduğunu, uçağın kalkacağını ve "I have to go" "şimdi gitmeliyim"

dediğini söyledi. Sonuçta müslüman kadının suçsuz olduğu ve ciddi bir haksızlığa uğradığı ortaya çıktı. Havayolu şirketini dava eden İrum Abbasi'nin avukatı James Mc Elroy, "eğer müvekkilim başörtülü

müslüman biri değil de sarışın, renkli gözlü bir kadın olsaydı bunlar başına gelmezdi" diyerek kadının uğradığı haksızlığını anlattı.

Son Güncelleme: 12.10.2011 14:09
Anahtar Kelimeler:
AmerikaTERÖRMÜSLÜMANUçak
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