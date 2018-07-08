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Musk'tan Tayland'daki çocukları denizaltıyla kurtarma önerisi

Musk'tan Tayland'daki çocukları denizaltıyla kurtarma önerisi

08 Temmuz 2018 Pazar 14:33
Musk'tan Tayland'daki çocukları denizaltıyla kurtarma önerisi

Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX firmasının kurucusu ve elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Tayland'da bir mağarada mahsur kalan çocukların kurtarılmasında küçük bir denizaltının kullanılabileceği önerisinde bulundu. 

Teknoloji sitesi engadget'ın haberine göre, daha önce 12 futbolcu çocuk ve antrenörleri için yardımda bulunacaklarını açıklayan Musk, Twitter hesabında konuyla ilgili yeni paylaşımlarda bulundu. 

Musk, çocukların mağaradan çıkarılması için gövdesinde SpaceX Falcon 9 roketinin sıvı oksijen nakil tüpü bulunan küçük bir denizaltı üzerinde çalıştıklarını açıkladı. 

Çocukları mağaradan çıkarma operasyonunu başlatan Tayland yönetiminin mini denizaltıyı kullanıp kullanmayacağı ise bilinmiyor. 

SpaceX ve Boring şirketinden mühendisler, kurtarma çalışmalarına yardım etmek üzere Tayland'a gitmişti.

Yaşları 11 ila 16 arasında değişen 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.

Kayıp grup 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur suyuyla dolması nedeniyle dışarı çıkarılamamıştı.

Çocukları kurtarma operasyonu bu sabah 13 yabancı ve 5 Taylandlı dalgıcın katılımıyla başlatıldı. Operasyonun, kısmen suyla dolan mağaradaki koşullara bağlı olarak 2 ila 4 gün süreceği açıklandı.

 

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Son Güncelleme: 08.07.2018 17:49
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