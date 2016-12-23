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23 Aralık 2016 Cuma 15:52

MUSCAT: ''LİBYA UÇAĞINI KAÇIRAN KORSANLAR TESLİM OLDU VE GÖZALTINA ALINDILAR"

MUSCAT: ''LİBYA UÇAĞINI KAÇIRAN KORSANLAR TESLİM OLDU VE GÖZALTINA ALINDILAR'
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MALTA BAŞBAKANI MUSCAT: “UÇAKTA KALAN SON MÜRETTEBAT VE HAVA KORSANLARI DA UÇAKTAN AYRILDI. KORSANLAR TESLİM OLDU VE GÖZALTINA ALINDILAR"

Malta Başbakanı Joseph Muscat, Libya'da iç hat uçuşu yaparken Malta'ya kaçırılan Afriqiyah (Afrika) Havayolları uçağındaki yolcu ve mürettebatın tamamının serbest bırakıldığını, hava korsanlarının gözaltına alındığını açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından ilk olarak uçakta bulunan 118 kişiden 109’unun serbest bırakıldığını duyuran Muscat, son yaptığı açıklamada, "Uçakta kalan son mürettebat ve hava korsanları da uçaktan ayrıldı. Korsanlar teslim oldu ve gözaltına alındı” ifadesiyle, uçak kaçırma krizinin sona erdiğini bildirdi.

Yolcuların tahliyesi başladığı sırada, hava korsanı olduğu tahmin edilen bir kişi, elinde Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi döneminde kullanılan düz yeşil Libya bayrağı ile kısa süre kapıda görüldü.

Libya'nın Sebha kentinden sabah yerel saatle 10.10'da Trablus'a gitmek üzere havalanan uçak, içindeki 111 yolcu ve 7 mürettebatla yerel saatle 11.32'de Trablus yerine Malta'nın Luqa Havalimanı'na inmişti. Kaçırılan uçaktaki iki hava korsanının, uçağı patlatmakla tehdit ettiği basına yansımıştı. Malta Independent gazetesinin haberinde, Malta Ordusu’ndan Tuğgeneral Jeffrey Curmi’nin hava korsanlarıyla müzakereleri yürüttüğü ifade edilirken, gazetenin Arap medyasına dayandırdığı haberlerde de Libya Ulaştırma Bakanı'nın korsanlarla görüşmede devrede olduğu kaydedilmişti.

İtalyan haber ajansı ANSA da Maltalı güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, hava korsanlarının, uçağı Malta’ya ya da Roma’ya kaçırmaya niyetlendiğini daha sonra Malta’da karar kıldıklarını yazdı.

Öte yandan, Luqa Havaalanı’nı da normal olarak seferlere açılırken, seferler rötarlı şekilde gerçekleştiriliyor. Uçak kaçırma hadisesinin ilk saatlerinde, Malta’ya olan bazı uçuşlar, Sicilya Adası'nda Katanya kentine yönlendirilmişti.

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