Mürekkep balığından hamile kaldı!

Güney Kore'de akıllara durgunluk veren, son derece tuhaf bir gebelik vakası yaşandı. 63 yaşındaki kadın aralarında mürekkep balığının da olduğu deniz mahsüllerini iç organlarını temizlemeden tüketti.

Çiğ deniz ürünlerini yiyen 63 yaşındaki kadın bir süre sonra dil ve diş eti üzerinde sürekli olarak ısırık hissetmeye başladı.

Acısı katlanılamaz düzeye gelen kadın hastaneye başvurdu ve doktorların da kontrolü ile gerçek ortaya çıktı.

Kadının ağzında 12 adet küçük iğne benzeri sperm örneklerine rastlandı. Sperm örneklerini inceleyen uzmanlar bunların sperm içeren mürekkep balığı spermatofor kapsülleri olduğunu ve Todarodes pacificus cinsi Japon uçan mürekkep balığına ait olduğunu tespit etti.

Yapılan tuhaf tespitin ardından kadının, iç organlarını yeterince temizlemeden mürekkep balığını tükettiği anlaşıldı.

Kadının ağzında canlı kalan spermatoforların yerleşmek için yumuşak bir doku aradığı ve bu sebeple dil ve diş etine yerleştiği sonucuna ulaşıldı.

Tuhaf gebelik vakası Journal of Parasitology dergisinde de yayınlandı.