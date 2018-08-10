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Murat Karayılan'ın tecavüz ettiği terörist el bombasıyla intihar etti

PKK'nın zorla dağa çıkardığı çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Murat Karayılan'ın korumalığını yaptığı belirlenen "Dilan" adlı kadın terörist, Karayılan'ın tecavüzüne maruz kalması üzerine el bombasıyla intihar etti.

Murat Karayılan'ın tecavüz ettiği terörist el bombasıyla intihar etti

PKK'nın zorla dağa çıkardığı çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Murat Karayılan'ın korumalığını yaptığı belirlenen "Dilan" adlı kadın terörist, Karayılan'ın tecavüzüne maruz kalması üzerine el bombasıyla intihar etti.

10 Ağustos 2018 Cuma 18:22
Murat Karayılan'ın tecavüz ettiği terörist el bombasıyla intihar etti

PKK'nın zorla dağa çıkardığı çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Murat Karayılan'ın korumalığını yaptığı belirlenen "Dilan" adlı kadın terörist, Karayılan'ın tecavüzüne maruz kalması üzerine el bombasıyla intihar etti.

Terör örgütü PKK, kandırarak dağlara götürdüğü çocuklara cinsel istismarda bulundu, yaşananlara karşı koyanlar ise ölüm tehdidine maruz kaldı. Örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'ın da korumalığını yapan 'Dilan' adlı terörist, Karayılan'ın tecavüzüne maruz kalması üzerine el bombasıyla intihar etti.

El bombasıyla intihar etti
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütüne yönelik soruşturmalar ve operasyonlar sonrası alınan ifadeler, PKK'nın kirli yüzünü ortaya çıkartıyor. İfadelere göre, kandırılarak dağlardaki kamplara götürülen çocuklar örgüt elebaşları tarafından cinsel istismara uğradı.

Yaşanan çirkin olaylar sonucu bunalıma giren çocuklar intihar etti, istismara karşı koyanlar ise örgüt tarafından infaz edildi. Örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'ın da korumalığını yapan 'Dilan' adlı terörist, Karayılan'ın tecavüzüne maruz kalması üzerine el bombasıyla intihar etti.

Tecavüze uğrayan terörist infaz edildi
S.A. adlı 19 yaşındaki terörist ise uğradığı tecavüzü üst yönetime aktardı, bunun üzerine infazla tehdit edildi. Yaşananların ardından hücreye kapatılan S.A, burada da 12 örgüt mensubunun cinsel istismarına uğradı. Bölücü örgütün kamplarında yaşları 9'a kadar inen çocuklar, kadın teröristler tarafından çeşitli bahanelerle korkutularak örgütün çirkin eylemlerine karşı koymamaları için yönlendirildi.

Kamplarda ahlak dışı fiiller, erkek çocukların istismarıyla da sürdü. Örgüt, yaşanan istismarlara dayanamayarak hayatlarına son veren çocukların çıkan çatışmalarda öldükleri yalanını uydurdu. KCK Yürütme Konseyi üyesi Duran Kalkan'ın, küçük yaştaki kızları istismar ettiği, örgüt üyesi kızlarla çekilen samimi fotoğraflarıyla ortaya kondu.

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