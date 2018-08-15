Münbiç’te ortak devriyeye doğru

ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ DEAŞ KARŞITI KOALİSYONUN KOMUTANLARINDAN FELİX GEDNEY: - "TÜRK GÜÇLERİ, MÜNBİÇ SINIRINDAKİ BAĞIMSIZ KOORDİNELİ DEVRİYELERİNE DEVAM EDİYORLAR VE BU DEVRİYELER OLDUKÇA BAŞARILI GEÇİYOR. HAZIR OLDUĞUMUZDA VE (DEVRİYELER İÇİN) EĞİTİMLER YAPILDIĞINDA ORTAK DEVRİYELERİ UYGULAMAYA GEÇECEĞİZ"

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun komutanlarından Felix Gedney, gerekli eğitimler tamamlandığında Münbiç'te Türkiye ile ABD arasındaki ortak devriyelerin başlayacağını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) düzenlenen basın brifingine telekonferans yoluyla bağlanan Gedney, Münbiç'teki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Münbiç'teki sürecin planlandığı gibi devam ettiğini anlatan Gedney, "Türk güçleri, Münbiç sınırındaki bağımsız koordineli devriyelerine devam ediyorlar ve bu devriyeler oldukça başarılı geçiyor." dedi.

Münbiç'teki devriyelerin artık rutin hale geldiğini kaydeden Gedney, "Ortak devriyeler için eğitimler yakında başlayacak. Hazır olduğumuzda ve (devriyeler için) eğitimler yapıldığında ortak devriyeleri uygulamaya geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, 18 Haziran'da yaptığı açıklamada, Türk ve Amerikan birliklerinin, Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri uyarınca koordineli ancak bağımsız şekilde devriye faaliyetlerine başladığını bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti. Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD, ilçe merkezinin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'nın Münbiç'ten çıkacağı konusunda Türkiye'ye garanti vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.