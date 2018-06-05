Münbiç anlaşmasıyla ilgili ABD'den ilk açıklama

ABD'li yetkililer, ABD-Türkiye arasındaki anlaşmaya uyan yerel halkın Münbiç'i yöneteceğini açıkladı. Ayrıca YPG unsurları da Fırat'ın doğusuna çekilecek.

Ankara-Washington hattında Münbiç için yol haritası onaylandı.

Terör örgütü YPG/PKK Münbiç'ten çekilecek. Süreç 6 aydan az sürecek. Üçüncü bir ülke sürece dahil olmayacak.

Bu kararların hepsi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görüşmesinde netleşti.

Yerel halk, Münbiç'i yönetecek

Yol haritasının detayları da belli oluyor, anlaşma sonrası ABD tarafından da açıklama geldi.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Münbiç'in ABD ve Türkiye arasındaki anlaşmaya uyan yerel kişilerce yönetileceğini söyledi.

“Bir an önce adımların atılmasını umut ediyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye de bunu istiyor. Herkes bu süreçten yararlanacak çünkü amaç tansiyonu düşürmek ve istikrarı sağlamak.”

YPG, Fırat'ın doğusuna çekilecek

Yetkililer, yol haritasının amacının "Münbiç'te istikrarı sağlamak" olduğunu da yineledi.

Yapılan açıklamaya göre YPG unsurları da Fırat'ın doğusuna çekilecek, Türk-Amerikan birlikleri de sınır çizgisi boyunca görevlendirilecekler.

“Münbiç de herkesin hemfikir olacağı, gözle görülebilir bir istikrarın sağlanmasını istiyoruz. Münbiç Askeri Konseyi’nin büyük bölümü yerel Araplardan oluşuyor ve tabii ki bu durum konseyin çok önemli bir parçası ve bu yerinde kalacak ve Türklerle çalışacak. Bu şekilde (Türkler de) uzun vade ayarlamaların yapılması sürecinde daha rahat olacak.”

Takvim belli

Amerikan tarafı, terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç'ten çıkmalarının tahmini bir takvime bağlandığından bahsetti.

Çekilmenin zamanlaması ise sahadaki olayların gelişimine göre şekillenecek.

3 aşamalı yol haritası nasıl işleyecek?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Washington'dan döner dönmez Antalya'da ayrıntıları gazetecilerle paylaştı, Münbiç'te izlenecek 3 aşamalı süreci anlattı.

"Onayladığımız yol haritası birinci aşamasında ekiplerimiz uzmanlarımız bir hazırlık çalışması yapacak. Sonra uygulama safhasına geçeceğiz ve YPG Münbiç'ten çekilecek."

Münbiç'in güvenliğini Türkiye ve ABD sağlayacak

Çavuşoğlu ayrıca üçüncü bir ülkenin sürece dahil olmayacağını da açıkladı.

"Buraların güvenliğini Türkiye ve ABD kolluk kuvvetleri bu süreç içerisinde sağlayacak. Ayrıca birlikte buraların kimin yöneteceği ve güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağına karar vereceğiz."