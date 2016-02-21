'2 bin 500 yıllık mumyaya tecavüz etti' haberi ABD'yi karıştırdı

ABD'nin başkenti Washington'da akıllara durgunluk veren bir cinsel sapkınlık olayı yaşandığı parodi hesaplardan yayımlandı. Ancak kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşılan haberin, Türkiye'de de absürt haberler yapan 'Zaytung' tarzı bir haber sitesinden yayımlandığı anlaşıldı.







Gece bekçisinin binlerce yıllık mumyaya tecavüz ettiği haberi, Habertürk ve Milliyet gibi Türkiye'deki bazı büyük haber siteleri tarafından da yayınlandı. Bu sitelerin haberi yayınlamasıyla diğer siteler de bu büyük siteleri kaynak göstererek haberi yayınladı. Haber, Türkiye'de de çok ses getirse de kısa sürede gerçek dışı olduğu anlaşıldı.



İŞTE DÜN YAYIMLANAN YALAN HABER:



Dünyaca ünlü doğa tarihi müzesinde gece bekçiliği yapan 44 yaşındaki James Monroe 2 bin 500 yıllık Mısırlı mumyaya tecavüz ettiği ortaya çıktı. Mısır koleksiyonunda bulunan, M.Ö. 500 yılına ait üst sınıftaki bir erkek mumyaya tecavüz ettiği güvenlik kamera kayıtlarında ortaya çıkan Monroe tutuklandı. Mumyada ise küçük deformeler olduğu belirlendi.



ABD'NİN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN MÜZESİ



ABD'nin başkenti Washington'da National Mall'da bulunan doğa tarihi müzesi dünyanın en çok ziyaret edilen doğa tarihi müzesi olarak biliniyor. Toplamda 18 futbol sahası genişliğinde olan ve binden fazla çalışanı bulunan müzenin koleksiyonları bitkiler, hayvanlar, fosiller, mineraller, kayaçlar, meteorlar ve insan yapımı kültürel ürünler olmak üzere toplam 126 milyon örnekten oluşuyor.



GECE BEKÇİSİ MUMYAYA TECAVÜZ ETMİŞ



Bu müzede geçtiğimiz günlerde yaşanan olay bu kadarı da olmaz dedirten cinstendi. Mısır koleksiyonunda bulunan 2 bin 500 yıllık üst sınıf bir erkeğe ait olan mumyaya 9 yıldır gece bekçiliği yapan 44 yaşındaki James Monroe tecavüz ettiği ortaya çıktı.



MUMYADA KÜÇÜK DEFORMELER OLUŞMUŞ



Daha önce örnek çalışan ilan edilen fakat boşandıktan sonra psikolojisinin bozulduğu ve garip tavırlar sergilediği belirlenen Monroe mumyanın cam vitrinini açarak tecüvüz ettiği güvenlik kayıtlarında belirlendi. Mumyada küçük deformelerin fark edilmesi üzerine güvenlik kayıtları incelemeye alındı. Kameraların başındaki görevli görüntüleri gördüğünde gözlerine inanamadı. Mesai arkadaşının cam vitrini açarak mumyaya tecavüz ettiğini görmesi üzerine hemen ilgili birime iletti.



RUHSAL SORUNLARI VARDI



Polise görüntülerin gitmesi üzerine Monroe tutuklanırken mahkeme sürecinin başlatılabilmesi için psikolojik durumunun tespiti için psikaytri kliniğine sevk edildi. Yapılan incelemeler sonrası mumyanın kasık bölgesinde küçük deformeler olduğu belirlendi.



Görüntülerin iğrenç olduğunu belirten D.C. Emniyet Müdürü Cathy Lanier Lynn, "Mumya gerçekten cinsel suçlarının kurbanı değil, James Monroe'nun ruhsal sorununun yol açtığı davranışların kurbanı" dedi.





Son Güncelleme: 21.02.2016 23:10