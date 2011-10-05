Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Muhteşem Rezalet AB'ye de girdi

AB Komisyonu'nun 12 Ekim'de yayımlanacak İlerleme Raporu'nun Türkiye'yle ilgili kısmında....

Muhteşem Rezalet AB'ye de girdi

AB Komisyonu'nun 12 Ekim'de yayımlanacak İlerleme Raporu'nun Türkiye'yle ilgili kısmında....

05 Ekim 2011 Çarşamba 07:54
Muhteşem Rezalet AB'ye de girdi
banner238

Muhteşem Rezalet AB'ye de girdi!

AB Komisyonu'nun 12 Ekim'de yayımlanacak İlerleme Raporu'nun Türkiye'yle ilgili kısmında sultanların alkol ve kadın düşkünü olarak gösterilmesi nedeniyle Muhteşem Yüzyı'ıda incelemeye aldı...

AB Komisyonu'nun 12 Ekim'de yayımlanacak İlerleme Raporu'nda Türkiye'deki diziler ve programlar da yer aldı. İlerleme Raporu taslağında sultanların alkol ve kadın düşkünü olarak gösterilmesi nedeniyle Muhteşem Yüzyıl dizisinin ve Harakiri adlı derginin aldığı cezalara vurgu yapıldı. Avrupa Birliği Komisyonu'nun 12 Ekim'de yayımlamayı öngördüğü İlerleme Raporu'nda bu yıl diziler ve tartışma programları da yer buldu.

SADECE KISMİ İYİLEŞTİRME Milliyet'ten Güven Özalp'in haberine göre; Raporun ifade özgürlüğüyle ilgili bölümünde yer alan tespitlerde, yayın ilkeleri konusundaki yasayla yapılan düzenlemelerin sadece kısmi iyileştirme sağladığına dikkat çekildi.

MUHTEŞEM YÜZYIL RAPORDA Yayın ilkelerine uyulmaması halinde verilecek potansiyel cezaların artırıldığına dikkat çekilen taslak belgede, RTÜK'ün 2011 yılı başında eski yasaya dayanarak verdiği cezalara örnekler verildi. Bu örnekler arasında, tarihi karakterlerin özel hayatlarına saygı gösterilmemesi nedeniyle ceza alan Muhteşem Yüzyıl adlı dizi de yer aldı. Raporda, RTÜK'ün verdiği cezaya Osmanlı dönemi sultanlarının alkol ve kadın düşkünü olarak gösterilmesinin neden olduğu not edildi.

EŞCİNSELLİK CEZASI Eşcinsellikle ilgili tartışmaların da ceza nedeni olduğuna dikkat çekilen raporda, Habertürk TV'nin, "eşcinselliğin normal gösterilerek Türk aile yapısının ihlal edildiği" gerekçesiyle cezalandırıldığı vurgulandı. "Sex and the City 2" adlı filmin gösterildiği bir televizyon kanalında, eşcinsel evlilik sahnesi gösterilmesinin de ceza konusu olduğu raporda yer alan unsurlar arasında dikkat çekti.

HARAKİRİ'YE CEZA Doğan Grubu'na kesilen vergi cezasıyla ilgili tespitler, bu yılki raporda da yer alırken, buna Harakiri adlı dergiye verilen yayın durdurma ve para cezası da eklendi. İnternet yasaklarının boyutu ve süresinden duyulan endişe de AB Komisyonu'nun dikkat çektiği başlıklardan birini oluşturdu. Komisyon, "filtreleme" sistemini de takip altına aldı.

Son Güncelleme: 05.10.2011 07:54
Anahtar Kelimeler:
ABHaberMedyaIlerlemeRaporuMuhtesemYuzyil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim