Muhtarlara Ödenek İçin Yasal Çalışma Yapılıyor

Başbakan İrsen Küçük, muhtarlara hak ettikleri ödeneğin 2012’den itiberen verilmesi için gerekli yasal çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Başbalan İrsen Küçük, Hüseyin Barbet başkanlığındaki KKTC Muhtarlar Birliği heyetini kabulünde, muhtarlarının sorunlarının bildiğini ve gidermek için gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

2012 yılından itibaren muhtarlara ödenek verilmeye başlanması konusunda gerekli çalışmaların başlatıldığını, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı’nın yasal düzenlemeler için çalıştığını anlatan

Başbakan Küçük, çalışmaların tamamlanması ile muhtarların hakkı olan ödeneğin 2012’den itibaren verilmeye başlanacağına inandığını dile getirdi.

Muhtarlar Birliği Başkanı Başkanı Hüseyin Barbet de, “Muhtarlar biraz dertlidir. Muhtarlara sahip çıkma zamanı artık geldi” dedi.