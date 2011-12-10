Muharrem İnce: Mahalle Karısı Gibisin

Bütçe görüşmelerinde CHPli Muharrem İnce ile Ak Partili Mehmet Metiner birbirlerine "faşist" suçlamasında bulundu. İnce, Metinere "çen çen çen, mahalle karısı gibi konuşuyorsun" dedi.



TBMM Genel Kurulu’nda gün boyu sakin süren bütçe görüşmelerinde, CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın Deniz Feneri odaklı konuşması gerginliğe yol açtı. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ile Ak Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner birbirlerine “faşist” suçlamasında bulundu. İnce, Metiner’e “çen çen çen, mahalle karısı gibi konuşuyorsun” dedi. Metiner’in karşılık vermesi üzerine ortam gerilince oturuma ara verilirken, Metiner, Ak Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından sırtından itilerek dışarıya çıkarıldı. TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, CHP ile yaşadığı “has..tir” krizinin ardından dün TBMM Genel Kurulu’nu ilk kez yönetti.

Deniz Feneri tartışması

Genel Kurul’daki RTÜK ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçelerinin ele alındığı 2. oturumda görüşmeler sakin giderken, kürsüye CHP’li Nazlıaka geldi. Kamu malları ve arazilerinin yandaş ve cemaatlerin kurduğu vakıflara tahsis edildiğini öne süren Nazlıaka, Cevizli’deki Tekel arazisinin Davutoğlu’nun yönetiminde olduğu Bilim Sanat Vakfı’na, Kavacık’taki Tekel Binası ve arazisinin İskender Paşa Cemaati’ne ve Halkalı’daki arazinin de Başbakan Erdoğan’ın da içinde bulunduğu İlim Yayma Vakfı’na 49 yıllığına tahsis edildiğini öne sürdü. Nazlıaka, “Vakıflar denildiğinde artık yolsuzluk ve Deniz Feneri akla geliyor. Ey AKP iktidarı neden Deniz Feneri’nden bu kadar korkuyorsunuz” dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, sataşma nedeniyle söz alarak, “Partimizi Deniz Feneri’ne, yolsuzluklara bulaştırmaya çalışıyor. Türkiye’nin tek gündemi Deniz Feneri, tutuklu vekiller mi? Deniz Feneri yargıda. Yargı ne gerekiyorsa yapar” dedi. Sataşma nedeniyle kürsüye gelen İnce ise, “Bu arkadaşlarımızın adaylığını YSK kabul etti. Milletin karşısına çıktılar. Bunları atamayla yapmadık. Seçim kurulu adaylıklarını onayladı. Deniz Feneri ile konunun ne alakası var diyorsunuz? Kel alakası değil, alakanın tam ortası. RTÜK Başkanı kimdi? Deniz Feneri’nden yargılanmıyor mu? Yıllarca bu ülkede yargısız infazdan söz ettik. Şimdi yargıyla infaz var” dedi.

‘Kes sesini sen kimsin’

İnce’nin konuşması sırasında Metiner’in laf atması kavgaya yol açtı. İnce, “Bak Metiner, kes sesini, sen kimsin bu adam buraya oturmuş kadrolu laf atıyor” derken, Metiner, “bu adam diyemezsin, sen kimsin” karşılığını verdi. İnce “evet bu adamsın” derken, Ak Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli Metiner’in yanına gelerek susturmaya çalıştı. İnce, CHP’lilere seslenerek, “arkadaşlar şimdiden sonra CHP’ye laf atarsa hepiniz birlikte cevap verin” çağrısı yaptı. Tartışmanın uzaması üzerine TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, oturuma ara verdi. Arada da tartışmalar devam etti. İnce, “Sus lan, çan çan çan oturmuş oraya mahalle karısı gibi laf atıyor” derken, Metiner, “faşist” suçlamasında bulundu.

İnce “faşist de dikta da sensin” karşılığını verirken, CHP sıralarından “sanki kombine bilet almış gibi oturmuş oraya herkese laf atıyor” sesi yükseldi. Ak Partililerce dışarıya çıkarılan Metiner, salona dönerek yerine oturunca gerginlik devam etti. Bu kez Ak Partili Aydın, Metiner’i sırtından iterek genel kurul salonundan çıkardı.

Vetolu yasa gece yarısı Genel Kurul’da görüşüldü

Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen ve Ak Parti içinde tartışmalara yol açan şike yasası, TBMM Genel Kurulu’nda dün gece yarısı görüşülmeye başlandı. Görüşmelere yasaya muhalefet eden Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ve Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün katılmadı.

Görüşmelerde gözler yasaya muhalif olan isimlerdeydi. Tayyar ve Akgün görüşmelere katılmazken, itirazını yazılı olarak Ak Parti Grubu’na bildiren eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin de TBMM’ye gelmedi.

Adı mulalifler arasında geçen ancak Başbakan’ın “bu yasa aynen çıkacak” tavrının ardından grup yönetiminin kararı doğrultusunda hareket edeceklerini açıklayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ve Enerji Bakanı Taner Yıldız yasaya geçilmeden kısa bir süre önce Meclis’e geldi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise Endonezya’da olduğu için görüşmelerde hazır bulunamadı.

Yasanın vetosunun ardından Ak Parti içinde yükselen farklı sesler “Ak Parti’de çatlak” yorumlarına yol açarken, yasanın görüşmelerine 300 civarında milletvekilinin katılması dikkat çekti. İşi sıkı tutan Ak Parti grup yönetiminin, milletvekillerine genel kurul çalışmalarına katılmaları için telefon mesajı attığı öğrenildi. Gazetemiz baskıya verildiği saatlerde görüşmeler devam ediyordu.