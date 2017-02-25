Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Şubat 2017 Cumartesi 08:29

Muhammed Ali'nin Oğluna Havalimanında 2 Saat Gözaltı

ABD'li efsanevi boksör Muhammed Ali'nin oğlu Muhammed Ali Jr.'ın (44) Miami'deki Fort Lauderdale Havalimanı'nda gözaltına alınıp 2 saat dini inancı hakkında sorgulandığı ortaya çıktı.

Muhammed Ali'nin Oğluna Havalimanında 2 Saat Gözaltı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

EFSANEVİ BOKSÖR MUHAMMED ALİ'NİN OĞLU MUHAMMED ALİ JR.'IN MIAMI'DEKİ FORT LAUDERDALE HAVALİMANI'NDA GÖZALTINA ALINIP 2 SAAT SORGULANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

AİLENİN AVUKATI, MUHAMMED ALİ JR.'A GÜMRÜK MEMURUNUN DEFALARCA "ADINI NEREDEN ALDIN" VE "MÜSLÜMAN MISIN" GİBİ SORULAR SORDUĞUNU AÇIKLADI

Washington, 25 Şubat 17 : ABD'li efsanevi boksör Muhammed Ali'nin oğlu Muhammed Ali Jr.'ın (44) Miami'deki Fort Lauderdale Havalimanı'nda gözaltına alınıp 2 saat dini inancı hakkında sorgulandığı ortaya çıktı.

Miami New Times gazetesinin haberine göre, ailenin avukatı Chris Mancini, Muhammed Ali'nin oğlu Muhammed Ali Jr.'ın Jamaika'dan annesi ile dönerken 7 Şubat'ta Miami Fort Lauderdale Havalimanı'nda gözaltına alındığını açıkladı.

Habere göre gümrük memurunun sorularına cevap veren annesi Khalilah Camacho-Ali, eşiyle çekilmiş bir fotoğrafı da gösterip gümrükten geçti. Ancak aynı gümrük memuru, Amerikan vatandaşı olan ve hiçbir suç kaydı olmadığı belirtilen ünlü boksörün oğluna iki kez "Müslüman mısın" diye soru sordu ve ardından geçişine izin vermedi.

"ADINI NEREDEN ALDIN"

Gişede yaklaşık yarım saat bekleyen Muhammed Ali'nin oğluna birkaç kez "Adını nereden aldın" ve "Müslüman mısın" gibi sorular soran gümrük memurunun daha sonra Muhammed Ali Jr.'ı küçük bir odaya götürdüğü belirtildi.

Burada da başka bir memurun benzer sorularına muhatap olan Muhammed Ali Jr.'ın dini inancı ile ilgili maruz kaldığı muameleyi değerlendiren ailenin avukatı Mancini, yeni yönetimin 27 Ocak'ta aldığı 7 Müslüman ülkeye getirilen vize yasağına da gönderme yaparak, "Bu bir hakarettir." dedi.

2 saati bulan sorgulama ve bekleme sürecinin ardından Muhammed Ali Jr.'ın ülkeye giriş yapabildiğini belirten Mancini, "Biz bu ülkede insanları dinlerine göre ayrımcılığa tabi tutmayız." yorumunu yaptı.

Konuyla ilgili Amerikan medyasının sorularına cevap veren gümrük yetkilileri, yolcu mahremiyetini gerekçe göstererek konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkeye 3 ay vize yasağı getiren kararnamenin yürütmesi federal bir yargıç tarafından durdurulmuştu. Ancak son haftalarda birçok havalimanında özellikle Müslüman bazı yolcuların uzun gümrük prosedürlerine takıldıkları şikâyetleri kamuoyunda sıkça dile getirilmeye başlamıştı.

ABD'li efsanevi boksör eski ağır sıklet dünya şampiyonu Muhammed Ali, 3 Haziran 2016'da Arizona'da hayatını kaybetmişti.

(AA/RU/GÜL)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ermenistan-azerbaycan Cephe Hattında Çatışma Ermenistan-azerbaycan Cephe Hattında Çatışma
Ermenistan-azerbaycan Cephe Hattında Çatışma Ermenistan-azerbaycan Cephe Hattında Çatışma
42. Cesar Sinema Ödülleri Sahiplerini Buldu 42. Cesar Sinema Ödülleri Sahiplerini Buldu
Trump'tan Yeni Regülasyon Kararnamesi Trump'tan Yeni Regülasyon Kararnamesi
Beyaz Saray'dan Bazı Medya Kuruluşlarına Giriş Yasağı Beyaz Saray'dan Bazı Medya Kuruluşlarına Giriş...
Kanada’da Anti-islamofobi Önergesi Kabul Edildi Kanada’da Anti-islamofobi Önergesi Kabul Edildi
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Ermenistan-azerbaycan Cephe Hattında Çatışma
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Azerbaycan ordusunda can kayıplarının yaşandığı şiddetli çatışmalar...

Haberi Oku