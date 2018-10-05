banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94497
ALTIN
238.299
DOLAR
6.1725
STERLİN
8.0701
EURO
7.1008
Kazıklanıyoruz!
KAZIKLANIYORUZ!
Soygunda yeni tutuklu
SOYGUNDA YENİ TUTUKLU
Bilir tutuklu yargılanacak
BİLİR TUTUKLU YARGILANACAK
CAS davası sonuçlandı
CAS DAVASI SONUÇLANDI
banner282
Flaş Haber
Kazıklanıyoruz!
Kapat

Muhammed Mursi'ye Ziyaret İzni

Muhammed Mursi'ye Ziyaret İzni

05 Ekim 2018 Cuma 05:56
Muhammed Mursi'ye Ziyaret İzni

MISIR MAKAMLARI, ASKERİ DARBEYLE GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILAN ÜLKENİN SEÇİLMİŞ İLK CUMHURBAŞKANI MUHAMMED MURSİ'YE SON İKİ HAFTA İÇİNDE İKİ KEZ GÖRÜŞME İZNİ VERDİ

GÖRÜŞMEYE KATILAN MURSİ'NİN OĞLU AHMED MURSİ, BABASININ SAĞLIK DURUMUNA İLGİ GÖSTERİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

Mısır makamları, darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye 5 yıl içinde 4 kez görüşme izni verdi.

Mursi'nin savunma heyeti başkanı Abdulmunim Abdulmaksud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır makamlarının Mursi'ye son iki hafta içinde iki kez görüşme izni verdiğini söyledi.

İlk ziyaretin iki hafta önce ailesiyle başkent Kahire'deki Tura hapishanesinde gerçekleştiğini belirten Abdulmaksud, ziyarete Mursi'nin eşi ve çocuklarının katıldığını ifade etti.

Abdulmaksud, görüşmede Temmuz 2013'ten bu yana 5 yıldır babasını ilk kez gören Ahmed Mursi'nin de yer aldığını aktardı.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Ahmed Mursi ise babasının sağlık durumunun iyi, moralinin yüksek olduğunu, duruş ve görüşlerinde değişme olmadığını vurguladı.

Ahmed Mursi, babasının sağlık durumuna ilgi gösterilmesi çağrısında bulundu.

 SAVUNMA HEYETİNE GÖRÜŞME İZNİ

Savunma heyeti başkanı, Mısır makamlarının savunma heyetine önümüzdeki günlerde ikinci görüşme için izin verdiğini dile getirdi. Abdulmaksud, görüşmenin tarihine ilişkin bilgi vermedi.

Buna göre Mursi'ye Temmuz 2013'teki askeri darbeyle tutuklanmasının ardından söz konusu görüşmeyle 4 kez ziyaret imkanı verilmiş oldu. Bu ziyaretlerin ilki 2013'te, ikinci ziyaret de 2017'de gerçekleşmişti.

Ülke tarihinde ilk demokratik serbest seçimlerle ilk kez işbaşına gelen eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 3 Temmuz 2013'de dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Son Güncelleme: 05.10.2018 09:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin Kanser Olduğu İddiası
Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin Kanser Olduğu İddiası
Trump, ABD'nin Yeni “Terörle Mücadele Ulusal Güvenlik Stratejisini“ Onayladı
Trump, ABD'nin Yeni “Terörle Mücadele Ulusal Güvenlik Stratejisini“ Onayladı
Kırgızistan'daki Agitpa Toplantısında Kıbrıs Konusu Da Konuşuldu
Kırgızistan'daki Agitpa Toplantısında Kıbrıs Konusu Da Konuşuldu
Eınsteın'ın Tanrı'nın Varlığını Reddettiği Mektubu Açık Artırmaya Çıkıyor
Eınsteın'ın Tanrı'nın Varlığını Reddettiği Mektubu Açık Artırmaya Çıkıyor
“Robin Hood” Bankacı Zenginlerin Hesabından Yoksullara 1 Milyon Euro Aktardı
“Robin Hood” Bankacı Zenginlerin Hesabından Yoksullara 1 Milyon Euro Aktardı
259 Kişi “Selfıe” Çekerken Hayatını Kaybetti
259 Kişi “Selfıe” Çekerken Hayatını Kaybetti
Dünya Bankası Ekonomistinden “Sosyal Yatırım“ Mesajı
Dünya Bankası Ekonomistinden “Sosyal Yatırım“ Mesajı
Endonezya'da Gamalama Yanardağı Faaliyete Geçti
Endonezya'da Gamalama Yanardağı Faaliyete Geçti
Kaçak Rumen Siyasetçi Kosta Rika'da Yakalandı
Kaçak Rumen Siyasetçi Kosta Rika'da Yakalandı
Sürgündeki Muhalefet Lideri Maldivler'e Döndü
Sürgündeki Muhalefet Lideri Maldivler'e Döndü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim