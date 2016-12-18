Muhammed Ali'nin Mandela'ya Mektubu 7 Bin 200 Sterline Satıldı

Müzayede organizatörleri, mektubun ABD'de yerleşik bir koleksiyoner tarafından satın alındığını bildirdi.

İngiltere'nin güneybatısındaki Devizes kasabasında Henry Aldridge & Son Müzayedecilik tarafından düzenlenen açık artırmada, efsane sporcu Ali'nin ıslak imzalı taziye mektubu 7 bin 200 sterline satıldı.